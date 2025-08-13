แรงงานกัมพูชา รับหนีอดอยาก ยอมเสี่ยงจ้าง ‘คนไทย’ ลอบพาเข้าปท. หลังกลับเขมรไร้งานทำ

ชุดควบคุมทหารพรานที่ 2 จันทบุรี จับกุม ‘ชาวไทย’ รับจ้าง พาแรงงานกัมพูชา 46 คน ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เผยถูก ‘ฮุน เซน’ หลอกกลับบ้าน ไร้งาน ไร้เงิน กลัวอดตาย
ฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี โดยกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดเผยว่าว่า เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ชุด ฉก.นย.จันทบุรี โดยชุดควบคุมทหารพรานที่ 2 ร้อย.ทพ.นย.524ฯ (ร้อย.บ้านแหลม) สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จว.จันทบุรี (ตม.จว.จันทบุรี ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดงานสืบสวน สภ.บ้านแปลง
ได้ทำการทำการจับกุมผู้นำพาแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ที่บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 4 บ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
เบื้องต้นผลการจับกุมพบมี ผู้ต้องหา เป็นชาวไทย 1 คน ทราบชื่อต่อมาคือ นายสมนึก หรือนึก อายุ 49 ปี ชาว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ผู้นำพาชาวกัมพูชา จำนวน 46 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 10 คน และเด็ก 21 คน
พฤติการณ์จับกุมสืบเนื่องจาก ฝ่ายการข่าว ชุด ฉก.นย.จันทบุรี สืบทราบว่าจะมีการลอบนำพาแรงงานชาวกัมพูชา ลอบเข้าไทย ช่องทางธรรมชาติ และไปหลบซ่อนที่บ้านพักไม่มีเลขที่ พื้นที่ บ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จึงได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบุกเข้าตรวจค้น จนสามารถจับกุมผู้นำพาและชาวกัมพูชาได้ดังกล่าว
หลังการสอบสวนได้แจ้งข้อหา นายสมนึก นำพาต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่แรงานชาวกัมพูชาบางรายบอกว่า สาเหตุที่ลอบกลับเข้ามา เนื่องจากเพิ่งจะตาสว่างรู้ว่าถูกหลอกผู้นำประเทศตัวเองหลอก ว่ามีงานรองรับ แต่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง กลับถูกลอยแพไร้งานไร้เงิน กลัวจะอดตาย จึงยอมเสี่ยงจ้างคนไทย พาลอบกลับเข้ามาในไทย
โดยหลังการสอบสวนในวันนี้ ทางการได้ทำการผลักดันแรงงางชาวกัมพูชาทั้งหมดกลับเข้าประเทศต่อไป
เช่นเดียวกับที่ จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 01.20 น.วันที่ 13 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ ฉก.อรัญประเทศ และ ร้อย ทพ.1204 ได้เข้าตรวจสอบและจับกุม ชาวเขมร จำนวน 10 คนเป็นชาย 4 คน หญิง 4 คนและเด็กหญิง 2 คน พร้อมสัมภาระ ขณะเดินเท้าห่างจากแนวพรมแดน ประมาณ 1.6 กิโลเมตร ที่บริเวณบ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีเอกสารใดๆ
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดได้ว่าจ้างให้คนนำทางที่เป็นชาวเขมรด้วยกัน โดยลงขันคนละ 3,500 บาท ยกเว้นเด็กเล็ก 2 คน ให้พาไปส่งในตลาดโรงเกลือ เพื่อทำงานรับจ้างซักรองเท้ามือสอง ที่เคยทำมาก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตามที่ทางบ้านโทรมาบอก แต่พอกลับไปแล้วต้องพบกับความผิดหวังเพราะในเขมรไม่มีงานให้ทำไม่มีรายได้อะไรเลย จึงจำเป็นต้องลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาหางานทำ