ครูหนุ่ม สัญชาติแคเมอรูน ถูกพบเสียชีวิต ในห้องพัก จนท.เร่งหาสาเหตุ

ครูหนุ่ม สัญชาติแคเมอรูน ไม่มาสอน เพื่อนพบเสียชีวิตในห้องพัก จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สภ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในห้องพักให้เช่า บริเวณ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม
ที่เกิดเหตุ เป็นห้องแถวชั้นเดียวอยู่ช่วงกลาง ผู้เช่าและผู้เสียชีวิตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน พื้นที่ทราบชื่อนายเอ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี สัญชาติแคมมารูน สภาพนอนเสียชีวิตบนเบาะนอนบนพื้นห้องใกล้เตียงนอน โดยมีผ้าห่มบางคลุมร่างกายเหมือนคนนอนหลับ
เบื้องต้น ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ถูกทำร้าย หรือถูกรื้อค้น คาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เสียชีวิตได้เช่าห้องพักดังกล่าวเพื่อสอนหนังสือที่โรงเรียน โดยช่วงเช้าในวันเปิดเรียนของสัปดาห์ ครูรายอื่นไม่เห็นนายเอ มาสอนจึงตามมาดูที่ห้องพักพบเสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป