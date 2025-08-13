ผู้ว่าฯสุรินทร์ เอาผิดพ.ร.บ.คอมพ์ คนโพสต์-แชร์-เมนต์ กล่าวหานำของบริจาคชายแดนไปประมูล

ผู้ว่าฯสุรินทร์ แจ้งความเกรียนคีย์บอร์ด กล่าวหานำของบริจาคไปประมูลขาย สร้างความเสียหาย ดำเนินคดีทั้งคนโพสต์ คนแชร์ คนคอมเมนต์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนายสมเกียรติ จันทร์แดง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดูแลกลุ่ม (แอดมิน) ชื่อ “ARMY เนเวอร์ดาย” ผู้ที่เผยแพร่ (โพสต์) เพจเฟซบุ๊ก “Chuchat Surakhai” และผู้ที่ส่งต่อ (แชร์) ข้อมูลทั้งหมด
เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 08.20 น. เกิดการสู้รบกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ต้องอพยพราษฎรไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ต่อมามีประชาชนมาบริจาคสิ่งของเพี่อช่วยเหลือผู้อพยพและทหารในพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่ง จ.สุรินทร์ ตั้งจุดรับบริจาคกลาง ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง, อ.เมืองสุรินทร์, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และศูนย์พักพิง/อพยพทุกแห่ง
ต่อมาปรากฏข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 23.00 น. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chuchat Surakhai ได้ไพสต์ข้อความผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ARMY เนเวอร์ดาย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 1,235 คนว่า “พวกเปรตแดกของบริจาค พิกัด จ.สุรินทร์ มันพากันนำไปประมูลขายแบบไม่อายฟ้าดิน ไอ้พวกสัตว์นรกเอ้ย นั่นมันของบริจาคให้ทหาร” และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกประมาณ 37 ราย แชร์ข้อความดังกล่าวออกไปอย่างแพร่หลาย
เช่น มีผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า โค้ชตุ้ม มาสเตอร์ เบรน ได้แชร์ข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมโพสต์ข้อความว่า “เขาว่ามีเปรต” ซึ่งเป็นการโพสต์และแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ และมีผู้แสดงความเห็น 14 ราย อันเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณา
ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดรับบริจาคซึ่งมีอยู่หลายแห่ง รวมทั้งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดรับบริจาคได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม ป.วิอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328 ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นความผิดตามมาตรา 329 มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
ผู้ว่าฯสุรินทร์และพวก ในฐานะผู้เสียหาย จึงมอบหมายให้ตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวต่อ ร.ต.ท.หญิง อาทิตยา อินนอก ร้อยเวรสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการ
จากนั้นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เข้าพบ พ.ต.อ.พงษ์ พลมณี ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ เพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบ ซึ่ง พ.ต.อ.เอกพงษ์มอบหมายคดีนี้ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของรอง ผกก.สืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสุรินทร์ และให้แจ้งความคืบหน้าของคดีให้ทราบทุก 7 วัน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด