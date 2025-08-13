เลขาปู เคลียร์ข้อสงสัย วัดพระบาทน้ำพุมีผู้ป่วยไหม เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น ยัน พระอลงกตไม่มีเรื่องชู้สาว

เลขาปู ชี้ ฝ่ายพยาบาลให้ข้อมูลได้ วัดพระบาทน้ำพุมีผู้ป่วยไหม เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น ยัน พระอลงกตไม่มีเรื่องชู้สาว
สำหรับความคืบหน้ากรณีหมอบี กับ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้พบว่ามีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีข่าวออกมาว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จะเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีเงินที่หมอบี นำมาถวายให้กับตนที่เป็นข่าวออกมา รวมทั้งในเรื่องของที่ดินที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนที่มีจิตศรัทธานำเงินมาถวาย แล้วมีข่าวนำเงินไปซื้อที่ดินด้วยการใช้ชื่อผู้อื่นนั้น หลังจากที่กองทัพสื่อมวลชนเดินทางไปถึงพบว่ามีเพียงการพูดคุยกันในส่วนต่างๆ และการจัดเตรียมเอกสารภายในห้องประชุมที่ปิดประตูและม่าน ไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ ซึ่งพบว่าภายในห้องมีเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้ที่ดำเนินการ มี นายบรรเจต เทพพำนัก หรือ เลขาปู และเจ้าหน้าที่เท่านั้น
จนเวลาประมาณ 11.00 น. พระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ออกมาจากห้องพร้อมด้วยเลขาปู คณะกรรมการวัดพระบาทน้ำพุ สื่อมวลชนพยายามจะสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เดินขึ้นรถตู้ที่จอดรออยู่บอกว่ามีกิจนิมนต์ต้องรีบไป
มีเพียงเลขาปูเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า ขณะนี้สังคมได้ตั้งข้อสังเกตเยอะมากๆ ในเชิงลบต่อวัดพระบาทน้ำพุ ทางวัดจะชี้แจงในประเด็นต่างๆ ต่อไป โดยบรรยากาศทางวัดก็ปกติ การชี้แจงทางวัดก็ต้องชี้แจงอยู่แล้ว แต่จะเมื่อไรนั้นผมคนเดียวจะไปกำหนดก็คงไม่ได้ ที่ผมให้สัมภาษณ์ก็เพราะสงสารพวกนักข่าวนี่แหละ มากันเต็มไปหมด เหลือผมอยู่คนเดียว จากที่ผ่านมาก็อธิบายไปหมดแล้ว จะให้ตอบแทนวัดก็ไม่ได้ ไม่อยากพูด แค่นี้ กรรมการเขาก็ด่าผมแล้ว เขาไม่ให้ผมพูด ผมพูดเยอะเลย
เมื่อถามว่าได้คุยกับทนายเกิดผลบ้างหรือไม่ นายบรรเจตตอบว่า ก็คุยกันอยู่ประจำ ส่วนที่เขาโพสต์ลักษณะเหมือนเป็นแพะ ต้องไปถามเขา ผมยิ่งกว่าแพะอยู่แล้ว กรณีหมอบีกำลังรวบรวมเอกสารมาชี้แจงมีความชัดเจนหรือยังว่าจะมาชี้แจงเมื่อไร ได้ประสานกับทางวัดบ้างไหม เลขาปูตอบว่า ต้องไปถามเขาว่าเขาจะมาชี้แจงเมื่อไร ผมไปบังคับใครไม่ได้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงบริษัท เคพลัสเพาเวอร์ ที่ตั้งโดยมูลนิธิฯ มันมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีใครแนะนำให้ไปเปิด ซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้ว นายบรรเจตตอบว่า ไม่ทราบ
ส่วนอาคารผู้ป่วยที่ถูกเปิดเพียงอาคารเดียว บ่งบอกว่าผู้ป่วยน้อยลงหรือไม่ นายบรรเจตกล่าวว่า ให้ผู้สื่อข่าวไปดูว่าตอนนี้มีผู้ป่วยไหม ไปสอบถามฝ่ายการพยาบาลได้ ด้านการรวบรวมหลักฐานของใจฟ้าฟาร์มที่เป็นประเด็นนั้น ทางวัดต้องชี้แจงอยู่แล้ว สิ่งที่ทำ เช่น สิ่งปลูกสร้างมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ จะไปย้ายสนามฟุตบอลได้ไหม และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานขอหลักฐานเพิ่มเติมมา เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้รออะไร ทำไมถึงไม่ยอมแถลงอะไรเลย เลขาปูตอบว่า ผมแค่คนคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์ จะไปตัดสินอะไรไม่ได้ เขาต้องแถลงแน่นอนภายในสัปดาห์นี้
ขณะที่ พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี เผยที่มีกระแสเชิงชู้สาวระหว่างหลวงพ่ออลงกตกับสีกานั้น ว่า เรื่องนี้ไม่มี เพราะหลวงพ่อท่านอยู่ในศีลในธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทำแต่งาน ไม่เคยคิดเรื่องอย่างนี้ด้วย ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ หากมีใครเข้าไปก็จะมีลูกศิษย์ผู้ชาย 3-5 คนดูแลอยู่ เท่าที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อก็มีแต่งาน เรื่องสีกาไม่เคยเห็น ไม่รู้ข่าวนี้มาจากไหน เพราะเวลามีใครมาพบหลวงพ่อก็จะมีเลขาปูคอยจัดคิวให้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่หลวงพ่อจะกลับมาวัดประมาณ 4-5 ทุ่ม หลังจากไปบิณฑบาตต่างจังหวัด จากนั้นก็จะตรวจเอกสารเพราะมีงานหลายโครงการตี 2-3 ก็จะเอาเอกสารมาให้ทางธุรการหลังจากที่ได้อนุมัติงานที่มีผู้มาขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือต่างๆ
เท่าที่ได้ช่วยงานหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี 2547 จะเห็นว่าสมองท่านอยู่แต่กับงาน ที่มาช่วยหลวงพ่อเพราะศรัทธาท่าน และขอยืนยันว่าเรื่องสีกาไม่มี 100% นอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญและเป็นห่วงคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีมาก โดยเฉพาะวัดที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ ก็จะนำปัจจัยไปร่วมทอดผ้าป่าบ้าง กฐินบ้าง แต่ไม่รู้ว่าคณะสงฆ์จะเป็นห่วงท่านหรือไม่ ส่วนการที่หมอบีได้มีการร่วมสร้างโรงเรียนนาถะศาสตร์ ภายใต้ดำริของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจฟ้าฟาร์มนั้น ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก จึงตอบไม่ได้
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังใจฟ้าฟาร์ม โดยมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) ที่ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี ที่พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน ใจฟ้าอคาเดมี จ.ลพบุรี โดยสนามบอลใจฟ้าอคาเดมีนั้นมีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ถึง 9 สนาม ในเนื้อที่กว่า 200 ไร่ เพื่อสอบถามรายละเอียดของสถานที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านรายหนึ่งเผยว่า การที่มีการสร้างสนามฟุตบอลใจฟ้าตรงจุดนี้ก็ดี มันคึกคัก แต่ทราบว่าถ้าจะเข้าไปขายของข้างในมีการเก็บค่าใช้จ่ายแพง ต้องไปถามคนข้างในเอาเอง ลักษณะคนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ซึ่งหลายตนต่างสงสัยว่าเอาเงินจากที่ไหนมาสร้างได้ใหญ่โตขนาดนี้ ถ้าถามว่าดีมั้ยในมุมมองชาวบ้านก็ดี สำหรับบางคนที่ขายที่ดินได้ ซึ่งค่าที่ดินค่าสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยไร่มูลค่าประเมินไม่ได้
ขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแบบนั่งคนพิการทีมชาติไทย ที่ทาง กกท.ให้มาเก็บตัวภายในสนามใจฟ้าฟาร์มเผยว่า ตนเองและทีมมาเก็บตัวที่นี่ อาหารการกินดี มีแม่ครัวทำให้ ที่พักและอากาศดี ส่วนหลวงพ่อเห็นว่านานๆ จะมาที่นี่สักครั้ง