ชาวบ้านโดนแทง หลังรวมตัว ค้านสร้างโรงงานนายทุนจีน หวั่นสารพิษ กระจายเข้าชุมชน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายดำรงค์เดช แกนนำชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีบริษัท จิ่วเย่ว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะสร้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และโรงงานผลิตกระเบื้องพื้นไวนิลในพื้นที่ 72 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง โดยมีเจ้าของเป็นนายทุนจีน ซึ่งได้เร่งดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่ไม่ผ่านมาประชาพิจารณ์ ว่า
จากเรื่องดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านประมาณ 50 คน รวมตัวสอบถามข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ปรากฏว่า มีคนงานของโรงงานไม่พอใจใช้มีดปลายแหลมแทง นายวิริยะ อายุ 26 ปี ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมคัดค้าน บริเวณหน้าท้อง ได้รับบาดเจ็บ
นายดำรงค์เดช กล่าวว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากชาวบ้านไม่พอใจ หลังมีการปล่อยข่าวว่าทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองให้โรงงานดำเนินการก่อสร้างได้ แม้ไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ จึงได้รวมตัวเพื่อเรียกร้องข้อเท็จจริง และล่าสุด ได้แจ้งความในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย และอาจจะมีการแจ้งข้อเพิ่มเติม หากผู้ถูกทำร้ายมีอาการหนัก
นายดำรงค์เดช กล่าวต่อว่า ปัญหาครั้งนี้ ชาวบ้านเกรงว่า หากโรงงานสร้างสำเร็จ อาจมีการเปลี่ยนให้เป็นโรงงานหล่อหลอมโลหะ สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ประกอบกับหวั่นว่าสารพิษที่ปล่อยออกมาจะสร้างผลกระทบในชุมชน จึงรวมตัวออกมาคัดค้าน