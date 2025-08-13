ควบคุมโรคที่ 9 ชี้ ยุงยักษ์ที่ จ.ชัยภูมิ ที่แท้เป็น แมลงวันขายาว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

ควบคุมโรคที่ 9 เตือนประชาชน อย่าตื่นตระหนก หลังชาวบ้านพบยุงยักษ์ที่ จ.ชัยภูมิ ที่แท้เป็น “แมลงวันขายาว” ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
นครราชสีมา-จากกรณีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พบเห็นยุงขนาดใหญ่ ขาเรียวยาวคล้ายยุงลาย และมีปีกคล้ายยุงหรือแมงมุม อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่เคยพบเห็นยุงลักษณะดังกล่าวมาก่อน จึงกังวลว่าอาจเป็นอันตรายต่อบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ จึงร้องเรียนมาที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ให้เข้าไปตรวจสอบนั้น
วันที่ 13 สิงหาคม นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ยุงขนาดใหญ่ หรือยุงยักษ์ตามที่ชาวบ้านแจ้งมานั้น แท้จริงคือ “แมลงวันขายาว” หรือ Crane fly ไม่ใช่ “ยุงยักษ์” ตามที่ประชาชนเข้าใจ
ซึ่งแมลงวันขายาว มีลักษณะเด่นคือ ขาเรียวยาวมากเมื่อเทียบกับลำตัว ขามักหักหรือหลุดง่าย ความยาวลำตัว 6–60 มิลลิเมตรแล้วแต่ชนิด ทำให้บางครั้งเรียกว่า “ยุงขายาว” หรือ “แมลงวันแมงมุม” อาศัยอยู่ในดินหรือแหล่งน้ำ กินซากพืช ซากสัตว์ หรือรากพืช และมีอายุสั้นเพียงไม่กี่วันจนถึง 2 สัปดาห์ สามารถพบได้ทั่วโลก มักอยู่ในพื้นที่ชื้น เช่น ริมน้ำ ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง และสวน ไม่เป็นอันตรายต่อคน เนื่องจากไม่กินเลือด แต่จะดูดกินน้ำหวานในเกสรดอกไม้และน้ำค้างเป็นอาหาร แมลงวันขายาวมีประโยชน์ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระยะตัวอ่อนที่กินลูกน้ำยุงลายได้”
นายแพทย์ทวีชัย กล่าวว่า จึงฝากแจ้งไปถึงประชาชน ว่า อย่าตื่นตระหนก เพราะแมลงวันขายาวที่พบนั้น แม้รูปร่างคล้ายยุง แต่ไม่ใช่ยุง และไม่มีพฤติกรรมกัดหรือดูดเลือด อีกทั้งไม่เป็นพาหะของโรคในคนหรือสัตว์เลี้ยง และไม่ก่อความรำคาญให้กับคน ดังนั้น จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422