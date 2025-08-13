รถบรรทุกสินค้าไทย ติดยาวชายแดนแม่สอดกว่า 500 คัน หลังรองผบ.สส.เมียนมาสกัดจับอ้างไม่มีใบอนุญาต

รถบรรทุกสินค้าไทยจอดติดยาวชายแดนแม่สอดกว่า 500 คัน หลังรองผบ.สส.เมียนมาสกัดจับอ้างไม่มีใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก ว่า รถยนต์บรรทุกสินค้าประเภทต่างๆที่ไปจากกทม. และต่างจังหวัด ทั้งหมดร่วม 500 คัน จอดเรียงตามจุดพักรถยนต์ และบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี 2 บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถไปส่งสินค้าไปฝั่งจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาได้ หลังจากที่พลเอกโซวิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของประเทศเมียนมา ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามที่มีทั้งทหาร ตำรวจ ศุลกากร ไปทำการจับรถยนต์บรรทุกสินค้าจากประเทศไทย มากถึง 120 คัน โดยอ้างว่า ไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้าชายแดน ทำให้รถยนต์ที่มาจากกทม. และต่างจังหวัดต้องจอดแน่นิ่งตามสถานที่ต่างๆ เพราะไม่สามารถกลับไปต้นทางได้ โดยรถยนต์แต่ละคัน มีสินค้าจำนวนมากที่จะส่งไปประเทศเมียนมา
นักธุรกิจเมียนมาแจ้งว่า การขอใบอนุญาตประกอบการค้าชายแดน ที่ออกให้โดยรัฐเมียนมานั้น ไม่สามารถทำกันได้ เพราะต้องเสียเงินให้ทางการเมียนมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ทำให้ไม่คุ้มค่า การขนส่งสินค้าไปเมียนมาในขณะนี้ทำได้ในพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารชนกลุ่มน้อยเท่านั้น ถ้าสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ส่วนกลาง ก็ถูกจับ นอกจากนี้ทางการเมียนมายังย้ายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชายแดนที่ผ่านมา
นักธุรกิจไทยกล่าวว่า การค้าชายแดนในขณะนี้ แทบเป็นอัมพาต ตั้งแต่การระบาดของโรคคิด-19 มาจนถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการสู้รบ รวมทั้งสงครามกลางเมืองในประเทศเมียนมา ทำให้เดือดร้อนไปหมด รัฐบาลไทยก็มีแต่ซ้ำเติม ออกมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน