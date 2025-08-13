ผู้ปกครองแจ้งจับ ม้าทรง กำมะลอ ลวงด.ช. อ้างไปฝึกฌานสมาธิ ก่อนล่วงละเมิด เหยื่อพุ่ง 30 ราย

ผู้ปกครองแจ้งจับ ม้าทรง กำมะลอ ลวงย่ำยี ด.ช. อ้างไปฝึกฌานสมาธิ เหยื่อพุ่ง 30 ราย แม่ร่ำไห้ ลูกหวาดกลัวคนแปลกหน้า-ไม่กล้าไปโรงเรียน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ สภ.เมืองปัตตานี มีผู้ปกครองและเด็กชายผู้เสียหายรวมกว่า 10 คน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน พร้อมพนักงานมูลนิธิช่วยเหลือด้านสิทธิเด็ก เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ชายวัย 25 ปี ซึ่งอ้างตนเป็น “ม้าทรง” และรุ่นพี่ในกิจกรรมอบรมสมาธิ หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงและกระทำอนาจารเด็กชายหลายราย
นางวิไล ผู้ปกครองของ น้องเอมและน้องเอ (นามสมมุติ) หลานชายวัย 14 และ 15 ปี เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมา ระหว่างที่เด็ก ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมฌานสมาธิ ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ชายผู้ก่อเหตุใช้ตำแหน่ง “รุ่นพี่” ในค่ายและสถานะม้าทรง สร้างความน่าเชื่อถือกันเพื่อนออกไป และหลอกพาเข้าห้องก่อนออกอุบายแยกเด็กออกจากกลุ่ม อ้างว่าจะฝึกสมาธิขั้นสูงและทำพิธีเฉพาะบุคคล
นางวิไล กล่าวต่อว่า น้องเอ เชื่อใจ เพราะเห็นว่าเป็นรุ่นพี่ที่ค่าย ทุกคนเคารพ เมื่อเข้าไปอยู่ประมาณครึ่งชม.แต่กลับถูกล่วงละเมิด ถอดกางเกงลูบแล้วจับพร้อมอมอวัยวะเพศน้องเอ จากนั้นทำกิจกรรมสำเร็จความใคร่ กับน้องเอ จนน้องเอ ต้องออกและพยายามหนีกลับบ้านไม่ยอมมาเข้าอบรมอีก ได้เล่าให้กับน้องเอมจนมาแจ้งผู้ปกครองทราบเด็กบางคนรู้เรื่องและไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวโดนทำร้ายหรือถูกกล่าวหาว่าโกหกอีกด้วย
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น มีผู้เสียหายที่ยืนยันตัวแล้วอย่างน้อยประมาณ 30 คน อายุระหว่าง 10–15 ปี โดยหลายครอบครัวเพิ่งทราบเรื่องหลังเด็กมีพฤติกรรมซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน และบางรายมีอาการหวาดกลัวคนแปลกหน้า
นางณภัชกมล สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นหนึ่งผู้ติดตามคดี เผยว่า ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติธรรมจังหวัดปัตตานี รายนี้เป็นม้าทรงกำมะลอมาหลอกกินเด็ก เมื่อติดตามดูพฤติกรรมเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานจะจะ เลยยังไม่มีคนแจ้งความ กรณีนี้เข้าข่ายความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และอาจมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาล่วงละเมิดสิทธิ และยังพบว่ามีการบังคับ ขู่เข็ญเด็ก หรือหลอกลวงเพื่อนำเด็กไปหาประโยชน์เสพสุขทางเพศอีกด้วยยืนยันมีหลักฐานมัดตัวเอาผิดได้
พ.ต.อ. เจฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการ สภ.เมืองปัตตานี ระบุว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายและพยานแวดล้อม พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา โดยจะให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านส่วนเยียวยาจังหวัดได้เข้ามาดูเคสนี้แล้ว พร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ปกครองที่สงสัยว่าบุตรหลานอาจตกเป็นเหยื่อ เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประสานมูลนิธิฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีหรือขู่เข็นจะทำร้ายเหยื่อเพิ่มเติม เพราะที่ผ่านมามีการแชตข้อความทางออนไลน์ไม่ให้เด็กไปพูดขยายความเยอะ