ไฟไหม้วัดดังลำปาง ทรัพย์สินเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เสียหาย จนท.เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โบสถ์ของวัดบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นวัดชื่อดัง ที่ตั้งอยู่กลางชุมชน ใกล้กับตัวเมืองลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยลำปาง พร้อมชาวบ้าน ต่างช่วยกันนำน้ำเข้าฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ลามขึ้นเพดานด้านบนของโบสถ์ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ในเบื้องต้น นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ที่เข้ามาติดตามสถานการณ์ได้สอบถามเหตุการณ์ ทราบว่า ขณะเกิดเหตุภายในวัดมีกลุ่มสตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ก่อน โดยขณะนั้นกำลังประดิษฐ์โคมล้านนาอยู่ศาลาด้านล่างก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ เมื่อมองหาก็พบว่ามีควันพวยพุ่งขึ้นจากด้านบนของหลังคาโบสถ์แล้ว จึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ โชคดีที่รถดับเพลิงมาเร็วจึงควบคุมได้ทันเวลา ไม่เช่นนั้นอาจจะไหม้ลุกลามวอดไปทั้งหลัง
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นพบว่า บริเวณพัดลมแขวนพนังมีรอยไหม้หนัก และมีรอยลามพนัง และสายไฟขึ้นไปด้านบนเพดานและหลังคา เหนือองค์พระประธานภายในโบสถ์ ก่อนที่จะลุกลามไหม้ขึ้นไปภายในฝ้าเพดานอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสาเหตุนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากพัดลมแขวนพนัง โดยต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
โดยความเสียหายขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ แต่พบว่าฝ้าเพดานภายในโบสถ์เสียหายไปเกือบทั้งหลัง รวมถึงจิตรกรรมลวดลายต่างๆ ตลอดจนระบบไฟภายในโบสถ์และธรรมาสน์เก่าแก่ของวัดที่มีอายุกว่า 200 ปี ได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้ไปบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการกันพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครเข้าไป เพราะมีฝ้าเพดานด้านบนร่วงหล่นลงมา จึงเกรงจะเป็นอันตราย ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบโครงสร้างด้านบนของโบสถ์เพื่อความปลอดภัยด้วย
