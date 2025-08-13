วัยรุ่นเช่าโกดัง อ้างทำอู่ซ่อมรถ ผงะเจอยาบ้า 5 ล้านเม็ดซุกกระบะ ตร.รู้ตัวผู้ต้องหาแล้ว

วัยรุ่นเช่าโกดังในสกล อ้างทำอู่ซ่อมรถ ผงะซุกยาบ้า 5 ล้านเม็ดในกระบะทะเบียนสระแก้ว ตร.เผยรู้ตัวผู้ต้องหาแล้ว
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พล.ต.ต.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต ผบก.ภ.จว.สกลนคร ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและนครพนม จนท.บก.สส.ภ.4 ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร แถลงข่าวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปราบปราม และกวาดล้างยาเสพติด No Drugs No Dealers เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 4 จึงได้จัดทำโครงการ PA Spider Web ต่อมาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 ทำการเข้าตรวจสอบห้องเช่า ซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ยึดยาเสพติด 5 ล้านเม็ด โดยจากการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงขนยาเสพติด (ยาบ้า) เข้ามายังประเทศไทยตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง จนสืบสวนทราบถึงจุดแหล่งพักยาเสพติด ก่อนที่จะมีการลักลอบขนเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ
ต่อมา วันที่ 13 ส.ค.68 เวลาประมาณ 11.30 น. พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.4 ร่วมกันทำการเข้าตรวจสอบห้องเช่าซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังแห่งหนึ่ง หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จากการตรวจสอบพบ เป็นยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 12 กระสอบ จำนวนประมาณ 5,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์กระบะสีดำแบบสี่ประตู ยี่ห้อเชฟโรเลต ติดป้ายทะเบียน กต 8321 สระแก้ว โดยมีลักษณะถอดเบาะภายในห้องโดยสารออกเพื่อให้สามารถบรรจุยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก แล้วจอดรถไว้ภายในห้องเช่าที่เป็นลักษณะโกดังดังกล่าวแล้วล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนา
จากการสอบถามเจ้าของห้องเช่าทราบว่า ก่อนนี้ได้มีบุคคลมาจากต่างจังหวัดมาเช่าห้องดังกล่าว ล่วงหน้าไว้แล้วประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว โดยอ้างว่าจะเช่าเพื่อทำอู่ซ่อมรถ จนกระทั่งต่อมาวันนี้ทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามียาเสพติดซุกซ่อนไว้ในห้องเช่าดังกล่าว ซึ่งตนไม่ทราบมาก่อน ซึ่งขณะนี้ทราบชื่อที่อยู่ของวัยรุ่น อายุ 18 ปี เรียบร้อยแล้ว ส่วนทะเบียนรถยนต์นั้นตรวจสอบแล้วเป็นทะเบียนจริง มีเจ้าของรถเป็นชาว จ.สระแก้ว ส่วนยาบ้าที่ยึดได้พร้อมรถยนต์นั้น ได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คำตากล้า นำไปเก็บรักษา และขยายผลการสืบสวนจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป