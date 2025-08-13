ปมร้อน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตันหยงโป งบ 51 ล้าน สร้างเสร็จ 2 ปี แต่ยังเปิดไม่ได้
บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่กว่า 11 ไร่ ในหมู่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล คือที่ตั้งของ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน” โครงการใหญ่ที่ใช้งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองสูงถึง 51,940,809 บาท เพื่อสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยว หอชมวิว ห้องน้ำ ลานจอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 311/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 มีการแก้ไขสัญญาถึง 3 ครั้ง ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับงานเมื่อ 16 กันยายน 2566 ทุกอย่างพร้อมใช้งาน แต่เวลาล่วงเลยมากว่า 2 ปี สถานที่แห่งนี้กลับถูกปิดเงียบ ไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการใช้ประโยชน์ มีเพียงร่องรอยการดูแลรักษาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่
งบหลายสิบล้าน กลายเป็นเพียง “อนุสรณ์แห่งความล่าช้า”?
นายนฤนนท์ ฮะยีบิลัง กำนันตำบลตันหยงโป ระบุว่า ชาวบ้านจำนวนมากตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ทำไมโครงการนี้ยังไม่เปิด ทั้งที่สร้างเสร็จมานาน หากเปิดใช้งานได้ ก็สามารถสร้างรายได้ จัดกิจกรรม และดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เห็นคืออาคารที่ค่อย ๆ เสื่อมสภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจที่หายไปอย่างน่าเสียดาย
เอกสารยังไม่ครบ รอเพียง 2 หน่วยงานสุดท้าย
นายประเสริฐ เลิศเดชานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ยืนยันว่าโครงการนี้เกิดจากการยื่นขอขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอความเห็นจาก 14 หน่วยงาน เหลือเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้น ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพิจารณาเห็นชอบ และ ส่งมอบอบต.ก่อนเปิดใช้งาน เขาย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกทอดทิ้ง มีเจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเมื่อขั้นตอนด้านกฎหมายเสร็จสิ้นภายในปีนี้
ส่วนคำถามที่ยังค้างคา – ทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้?
แม้จะมีคำชี้แจง แต่ข้อเท็จจริงคือ โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์มาแล้ว 2 ปีเต็ม และชุมชนต้องสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปโดยไม่จำเป็น ขณะที่งบกว่า 51 ล้านบาทที่ลงไป กลับยังไม่สร้างประโยชน์จริงจังให้ประชาชน สิ่งที่ชาวบ้านและสังคมรอคำตอบ คือเหตุใดการขอใช้พื้นที่และการถ่ายโอนสิทธิจึงยืดเยื้อเกิน 24 เดือน และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเวลาที่สูญเสียไป หรือโครงการนี้จะกลายเป็นเพียง “อนุสาวรีย์แห่งความล่าช้า” ของระบบราชการ?