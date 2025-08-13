เปิดใจ ส.อ.ธีรพล เหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ภูมิใจทำเพื่อชาติ ภรรยา โผกอด-หอมแก้ม ดูแลไม่ห่าง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืบหน้าอาการ สิบเอกธีรพล เพียขันที ทหารพรานจู่โจม 2610 ที่เหยียบทุ่นระเบิด ซึ่งฝ่ายกัมพูชาแอบนำมาวางไว้ ขณะเดินลาดตระเวนฝั่งไทยบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งทันทีผู้สื่อข่าวได้รับอนุญาตให้เข้าติดตามอาการ พร้อมทั้งนายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
โดยทันทีที่พบสิบเอกธีรพล มีอาการที่ดีขึ้น สภาพจิตใจเข้มแข็ง ยิ้มทักทายอย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม โดยมีครูปอ นางสาวพุทธวรรณ โชคนัก ภรรยา พร้อมเพื่อนมีทหารคอยดูแล และให้กำลังใจตลอดเวลา
โดยสิบเอกธีรพล ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชา เพื่อนทหาร รวมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้ดูแลรักษาตนเป็นอย่างดี รวมทั้งกำลังใจจากชาวไทยทั่วประเทศ จนขณะนี้อาการดีขึ้นมาก มีกำลังใจดีมาก
ต่อคำถามที่สิบเอกธีระพล ชอบพูดเสมอคือ ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอ นั้น เป็นการพูดมอบให้กับภรรยา เพราะรู้จักกันมา 20 กว่าปีแล้ว ชีวิตการเป็นทหารต้องเสียสละเพื่อชาติ แต่หัวใจเพื่อครอบครัว ก่อนหน้านี้ภรรยาเคยถามเหนื่อยไหมอยากออกจากราชการไหม ตนยืนยันที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อผู้บังคับบัญชาให้โอกาสตน ก็มีความภาคภูมิใจที่จะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติ เพื่อหน่วยเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้ทำเพื่อชาติ
ในขณะที่ครูปอ นางสาวพุทธวรรณ โชคนัก อายุ 47 ปี ภรรยาคู่ชีวิตของสิบเอกธีรพล ซึ่งคอยอยู่เฝ้าดูแลให้กำลังใจสามีตลอดเวลา บอกว่า ดีใจที่สามีทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เขาก็ไม่เคยทิ้งครอบครัว ตามที่เคยพูดไว้เสมอชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอ เห็นพี่เขายิ้มได้ ดีใจเป็นอย่างมาก เขาเป็นคนเข้มแข็ง และตนไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาและไม่ต้องเป็นห่วง ดีใจที่เขาดีขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องขาที่หายไป ตนเข้าใจเพราะพี่เขาเป็นทหารอย่างไรมันก็ต้องเกิด ในวันแรกที่ทราบข่าวตกใจมาก น้องได้ทราบข่าวและพามาเลย ตอนนั้นพี่เขาผ่าตัดอยู่ ซึ่งทางคุณหมอเองดูแลดีมาก วินาทีแรกที่พบกันเขาเรียกชื่อตนตลอด ว่าใช่ตนไหม ทำไมรู้เรื่องนี้ ตนบอกว่าเป็นข่าวใหญ่โตจะไม่รู้ได้อย่างไร ภูมิใจมากที่พี่เขาทำเพื่อชาติ ทำหน้าที่ทหารได้อย่างเต็มที่ และดีมาก
ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็น โดยตลอดเวลาที่ครูปอ ภรรยาสิบเอกธีรพล ให้ข้อมูลสื่อมวลชน ทั้งสองจะจับมือกันด้วยความรักและห่วงใยกันตลอดเวลา และมีการโชว์หอมแก้มเป็นกำลังใจให้กันและกันอีกด้วย
ด้าน นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า อาการของสิบเอกธีรพล มีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ สภาวะของเลือดก็หยุดแล้วในการผ่าตัด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ในการที่จะดูแลจุดที่บาดเจ็บ เสียเลือดเพียง 150 ซีซี เท่านั้น ทีมแพทย์ระดมมาร่วมกันดูแลรักษาในหลายชุด และมีความพร้อม ทำให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น
ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวอีกว่า ยืนยันเลือดใน รพ.นั้นเพียงพอ โรงพยาบาลพร้อมในการรักษาทหาร การที่มีการเปิดรับบริจาคเลือดไปทางโซเชียลนั้น ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่าอาจเป็นความหวังดีของประชาชน ที่ขอไป ต้องเรียนว่าเรามีเลือดอย่างพอเพียง โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป AB มีกว่า 200 ยูนิต และใช้ไปเพียงนิดหน่อยในการผ่าตัด ต่อจากนี้ไปจะได้มีการฟื้นฟูด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทีมแพทย์ก็จะย้ายเข้าห้องวีไอพีในวันนี้ พร้อมทั้งจะมีการปรึกษาทั้งทีม เพื่อจะส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลต่อไป