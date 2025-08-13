โรงเรียนชายแดนปิดต่อ รอประเมินสถานการณ์ ผู้ปกครองห่วงยังไม่ปลอดภัย 100%

โรงเรียนชายแดนปิดต่อ เรียนออนไลน์แทน รอดูสถานการณ์ ส่วนผู้ปกครองกังวล เหตุการณ์ยังไม่สงบ-ไม่ปลอดภัย 100%
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดทำการเรียนการสอนตามกำหนดหลังจากปิดในช่วงอพยพที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ สำหรับโรงเรียนประถมบางแห่ง ก็มีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2568 บางโรงเรียนมีการเปิดเรียนตามปกติแต่ไม่บังคับว่าจะต้องมาเรียนทุกคน โดยมีการแจ้งในไลน์กลุ่มผู้ปกครองว่าหากผู้ปกครองท่านใดยังมีความกังวลใจ ก็อนุญาตให้เด็กลาได้
สำหรับโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอพนมดงรัก คือโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้มีการแจ้งในไลน์กลุ่มว่าในช่วงวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2568 ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ไปก่อน ส่วนสัปดาห์หน้ารอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง บรรยากาศภายในโรงเรียนพนมดงรักวิทยาวันนี้จึงเงียบสงบ
นายสำรอง ดียิ่ง อายุ 40 ปี ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน บ.ละเอาะ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก กล่าวว่า ช่วงวันที่ 13-15 สิงหาคม ให้ลูกเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก่อน รอดูวันจันทร์อีกทีว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ตนกังวลใจถ้ามีการเปิดเรียนแล้วเกิดปะทะกันขึ้นมา สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์