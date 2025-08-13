น.ร.ชายแดน คิดถึงเพื่อนที่กลับกัมพูชา อยากเห็นสถานการณ์สงบ หวังได้เรียนร่วมกันต่อ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่โรงเรียนวัดผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาไม่ถึง 4 กิโลเมตร หลังจากต้องปิดการเรียนการสอนไปชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังจากที่โรงเรียน ได้กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ
นางปานจิตร์ บัวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผักกาด เปิดเผยว่า โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 128 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนสัญชาติกัมพูชา 11 คน และมีเพียง 1 คน ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย–กัมพูชา เดินทางกลับประเทศพร้อมครอบครัว ส่วนที่เหลือยังคงมาเรียนตามปกติ โดยพักอาศัยอยู่ในเขต อ.โป่งน้ำร้อน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนด้าน จ.จันทบุรี จะสงบแต่ผู้ปกครองยังคงมีความกังวล โรงเรียนจึงอนุญาตให้เลิกเรียนเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง ตามมติของผู้ปกครอง เพื่อความสบายใจและความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีชุด ชรบ. เข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อย และได้จัดทำหลุมหลบภัยเพิ่มเติม พร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้นักเรียนทั้งก่อนและหลังเลิกเรียน เพื่อให้มีความรู้และความพร้อมในการดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ด้าน “น้องขุน” นักเรียนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บอกว่ายังคงคิดถึง “น้องโน” เพื่อนสนิทลูกครึ่งไทย–กัมพูชา ที่กลับประเทศไป เนื่องจากเคยนั่งเรียนติดกันและช่วยเหลือกันอยู่เสมอ แม้ไม่ทราบสาเหตุการเดินทางกลับ แต่ก็หวังว่าเพื่อนจะกลับมาเรียนร่วมกันอีก
ขณะที่ “น้องปอนด์” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลูกครึ่งไทย–กัมพูชา ฝากความว่า จะเห็นสถานการณ์กลับมาสงบโดยเร็ว ไม่เกิดการสู้รบ เพราะกลัวได้รับอันตรายจากกระสุน และหากต้องกลับประเทศกัมพูชาตามครอบครัว ก็จะไม่ได้เรียนหนังสือต่อในประเทศไทย