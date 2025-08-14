พนักงานเก็บขยะ ช็อก! เจอศพทารก หลุดออกถุง พบสายสะดือ-รกยังติดอยู่  

พนักงานเก็บขยะ ช็อก! เจอศพทารก หลุดออกถุงขยะ พบสายสะดือ-รกยังติดอยู่
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รับแจ้งว่า มีผู้พบศพทารกอยู่ในรถเก็บขยะ ซอยรังสิตนครนายก 20 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ที่เกิดเหตุ พบรถบรรทุกขยะจอดอยู่ ท้ายรถพบศพทารกเพศชายอายุประมาณ 1 เดือน สภาพศพถูกวางไว้ในรถขยะ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงนำร่างออกมาตรวจสอบโดยในตามร่างกายยังไม่พบบาดแผลใดๆนอกจากนี้ ยังมีสายสะดือและรกยังติดอยู่กับร่างของตัวเด็ก
เบื้องต้นพบว่า มีสำลีคล้ายมีเลือดติดอยู่ในถุงดำ เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน สอบถามนายแก้ว อายุ 45 ปี ชาวเมียนมา พนักงานเก็บขยะเปิดเผยว่า ขณะกำลังเทขยะก็พบเด็กหลุดออกมาในถุงสีดำ ตกใจมากก็เลยไปบอกคนขับรถให้มาดูว่ามีเด็กเสียชีวิต ปกติตนจะเก็บขยะ วันเว้นวัน พอมาวันนี้ก็เจอศพ รู้สึกตกใจมาก
ด้านคนขับรถเก็บขยะ เล่าว่า ตนมาเก็บขยะตามแผนงาน หลังจากที่เก็บก็ได้ขยับรถมาข้างหน้า เห็นลูกน้องไม่ยอมเก็บ จนลูกน้องเดินมาบอกว่ามีศพเด็ก อยู่ในท้ายรถให้มาดู น่าจะเป็นเด็กแรกเกิด เพราะมีสายสะดือติดอยู่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนและติดตามหาแม่เด็กรายดังกล่าวเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างเด็กทารกไปชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตอีกครั้ง