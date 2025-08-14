เก๋งซิ่งตลอดทาง เสียหลักข้ามเลน ถูกกระบะชนยับ เจ็บระนาว ชาวบ้านเล่านาทีระทึก

เก๋งซิ่งตลอดทาง เสียหลักพุ่งชนกระบะพังยับ เจ็บระนาว กู้ภัยเร่งช่วยคนขับติดในรถ ชาวบ้านเผยนาทีก่อนชนยับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.40 น. วันที่ 13 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครนายก ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ บนถนนสายรังสิต-นครนายก รถเก๋งเสียหลักชนกระบะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีคนขับรถเก๋งติดภายในไม่ได้สติ จึงประสานแจ้งกู้ภัยร่วมกตัญญู นครนายก ไปยังที่เกิดเหตุ พบรถก๋งนิสสัน หมายเลขทะเบียน กรุงเทพ สภาพกระจกหน้าแตก ข้างรถฝั่งด้านคบขับช่วงประตูคนขับยุบเข้าไปในตัวห้องโดยสาร ถัดมาพบระกระบะนิสสัน หมายเลขทะเบียน สระบุรี สภาพด้านหน้ารถฝั่งซ้ายได้รับความเสียหายจากแรงกระแทก
จากนั้นกู้ภัยได้ช่วยนำตัวชายคนขับรถเก๋งนิสันที่ตอนแรกไม่ได้สติออกมาและได้ทำการกู้ชีพจนฟื้นสติและรีบนำส่งต่อให้กับรถโรงพยาบาลนครนายกที่มาจอดรอรับ และนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ บอกว่า ตนขับรถมาจากทางตลาดนครนายกออกนอกเมือง ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่รถเก๋งขับขี่มาด้วยความเร็ว โดยมีพฤติกรรมเร่งความเร็วและแซงรถที่อยู่ข้างหน้ามาตลอดทาง ก่อนจะแซงรถคันหนึ่งจนรถเสียหลักเข้าไปยังเลนฝั่งตรงข้ามและสักพักกลับเข้ามาพุงชนกับฟุตปาธข้างทางแล้วรถเสียการทรงตัวข้ามไปชนกับรถกระบะที่ขับสวนมาอีกเลน