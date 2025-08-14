ตร.สนธิกำลัง ลุยตรวจผับดัง พัทยา พบเปิดเกินเวลา-ไม่มีใบอนุญาต ตรวจฉี่นักเที่ยว ไร้สารเสพติด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา โดยเข้าตรวจสอบที่ผับแห่งหนึ่ง พบว่า ภายในร้านมีลูกค้าและพนักงานกำลังเปิดเพลงเต้นอย่างสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่จึงสั่งเปิดไฟขาวเพื่อยุติกิจกรรมทั้งหมด และทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยแยกชาย หญิง ผลตรวจพบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวและพนักงานไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า ร้านดังกล่าวเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และยังเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไปสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ADVERTISMENT