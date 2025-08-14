ยะลาป่วน คนร้าย ลอบยิงชาวบ้าน หน้ามัสยิด เสียชีวิต 1 ราย ตร.เร่งสืบสวน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ศูนย์วิทยุ สภ.ธารโต ได้รับแจ้งจากได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ยะลา ว่าเกิดเหตุลอบยิงชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณหน้ามัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านจาเราะแป ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดยชาวบ้านช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล ต่อมาได้รับแจ้งว่า ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้ว ทราบชื่อภายหลัง นายมูฮัมหมัดอาฟันดี วามุวาซา อายุ 43 ปี เบื้องต้นได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวน