ผู้ว่าฯโคราช ไล่ออก 18 เจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยวยาเสพติด
จากกรณีที่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.พิมาย ได้สนธิกำลังปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเชิงรุก “Thailand Zero Drugs” ปูพรมจับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุรพันธุ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย , พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ,พ.ต.อ. สิทธิ์ศักดิ์ พรมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอพิมาย ,อส.อำเภอพิมาย และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิมาย บูรณาการกวาดล้างยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยใช้กลไก 3 ฝ่ายระดับพื้นที่ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมเดินหน้าตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งอำเภอพิมายและจังหวัดนครราชสีมา
โดยตั้งเป้าเห็นผลชัดเจนภายใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเบื้องต้นหลังจากตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติด ที่ชุมชนบ้านหนองจิก ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย พบผู้ค้ายาเสพติด 1 รายพร้อมของกลาง เป็นยาบ้าจำนวนหนึ่ง และ ผู้เสพยาเสพติด อีก 2 ราย จึงเข้าจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสภ.พิมาย ดำเนินคดีตามกฎหมาย .-(14 สิงหาคม 2568) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลตำรวจตรีไพโรจน์ ขุนหมื่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ,นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค.) นายชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลตำรวจตรีไพโรจน์ ขุนหมื่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา , นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวผลการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา No Drugs No Dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีการผนึกกำลังตํารวจ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานความมั่นคง และทุกภาคส่วน ปิดล้อม-ตรวจค้น-จับกุมทั่วทั้งจังหวัด ภายใต้ภารกิจเด็ดขาด “No Drugs No Dealer” ไม่มียา ไม่เหลือพื้นที่ให้คนขายในจังหวัดนครราชสีมา
โดยดําเนินการตามที่บัญชีที่ชาวบ้านแจ้งเบาะแสผู้ค้าในพื้นที่กว่า 345 ราย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ ครบทุกจุด ครบตามจำนวนตรงเป้าทุกรายที่ชาวบ้านแจ้ง แถมยังขยายผลได้อีก 395 ราย รวมจับกุมได้ทั้งสิ้น 740 ราย ครอบคลุมเครือข่ายค้าและแพร่กระจายยาเสพติดในหลายอำเภอ นอกจากนี้ ยังนำผู้เสพจำนวน 8,376 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู เพื่อยุติการเข้าถึงยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และยังเปิดปฏิบัติการ “กวาดบ้านตัวเอง!” ไม่เว้นคนในระบบ ซึ่งระหว่างปฏิบัติการ ตรวจพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วยกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน รวม 7 ราย ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่ อปท.อีก 9 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ออกจากราชการทันที ไม่มีละเว้น และย้ำว่า “ชาวบ้านสั่งมา ต้องทำให้ได้! และโคราชต้องไม่มีที่ยืนให้ผู้ค้ายาเสพติด”