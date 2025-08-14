แจ้ห่มอ่วม! ฝนตกหนักกลางดึก น้ำป่าหลากท่วมบ้านกว่า 400 หลัง ชาวบ้านขนของหนีไม่ทัน ทรัพย์สินเสียหายอื้อ

แจ้ห่มฝนตกหนักกลางดึก น้ำป่าหลากท่วมบ้านกว่า 400 หลัง ชาวบ้านขนของหนีไม่ทันทรัพย์สินเสียหายอื้อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัด ได้เกิดฝนตกหนักลงมาตั้งแต่ช่วงกลางดึก เวลา 01.30 น. จนถึง 03.00 น. จนทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูง ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท และไหลมาตามลำห้วยแป้น และล้นทะลักท่วมบ้านเรือนไป 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ไปกว่า 400 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม ประกอบด้วย บ้านแป้นเหนือ ม.1 , บ้านแป้นโป่งชัย ม.9 , บ้านแป้นพัฒนา ม.8 , บ้านแป้นใต้ ม.6
โดยน้ำป่าหลากลงมาช่วงเวลา 03.00 น. กระแสน้ำไหลเชี่ยวลงมา และไหลเร็วในลำห้วย และเอ่อล้นไหลท่วมบ้านเรือนราษฎร ระดับน้ำความสูง เกือบ 1 เมตร บางจุดบ้านเรือนอยู่ต่ำกว่าตลิ่งก็สูงเกือบ 2 เมตร โดยท่วมบ้านเรือนราษฎรนานประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ค่อยๆทยอยลดลง และเช้าวันนี้ ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งออกสำรวจบ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งพบว่าชาวบ้านไม่ได้เก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงจึงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รถจักรยานยนต์ ที่ย้ายออก ไม่ทัน เพราะกระแสน้ำมาเร็วก็จมอยู่ในน้ำ ได้รับความเสียหายไปหลายคัน สัตว์เลี้ยงเป็ดไก่สูญหาย และตายลง อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสำรวจผลกระทบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป