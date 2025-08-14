รวบ หัวหน้าแก๊งค้าอาวุธรัสเซีย ลอบหลบหนีซ่อนตัวภูเก็ต ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

รวบแล้ว! หัวหน้าแก๊งหนุ่มชาวรัสเซียตามหมายจับคดีค้าอาวุธปืนส่งรัสเซีย หลังหลบหนีคดีซุกซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จับกุมชาย ชาวรัสเซีย อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในข้อหา ร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบว่าหลบหนีคดีและพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยจับกุมได้เมื่อ 13 ส.ค.68
ผู้ต้องหารายนี้ถูกออกหมายจับเมื่อ วันที่ 31 ก.ค.68 ที่ผ่านมา หลังจากถูกจับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้หลบหนีออกจากพื้นที่ระหว่างติดตามตัว
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหามากบดานอยู่ในพื้นที่จึงร่วมกันวางแผนให้มารายงานตัวที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อผู้ต้องหาเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับและควบคุมตัวทันที
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานงานกับสถานทูตรัสเซียเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. มีความมุ่งมั่น ในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรที่มีพฤติกรรม ลักลอบทำงาน ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งกลุ่มก่อความเดือดร้อนรำคาญ เป็นภัยต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกันช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว คนต่างด้าวแย่งอาชีพ กลุ่มแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ การจัดตั้งบริษัทในลักษณะถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ (นอมินี) ในพื้นที่ และสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต