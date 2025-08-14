ชาวเขมร ฝั่งโอร์เสม็ดช่องจอม แห่อพยพ หลังถูกปล่อยข่าวลือทหารไทยจะโจมตี ส่วนฝั่งไทยเหลือไม่กี่ร้าน

ชาวเขมร ฝั่งโอร์เสม็ดช่องจอม แห่อพยพ อลหม่าน หลังถูกปล่อยข่าวลือทหารไทยจะโจมตี ส่วนพ่อค้าแม่ค้าไทย ไม่มาขาย เหลือเปิดไม่กี่ร้าน วอนมาช่วยอุดหนุน
สุรินทร์-วันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาพบเฟซบุ๊ก ของชาวกัมพูชา ได้โพสต์ภาพ เร่งพากันเก็บของอพยพอย่างอลอหม่าน ในพื้นที่ชุมชนโอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังมีการปล่อยข่าวลือว่าทหารไทยจะโจมตีทหารกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งทางกองทัพ ก็ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ เป็นการปล่อยข่าวปลอมจากฝั่งกัมพูชา ที่อ้างว่า กองทัพไทยเตรียมเปิดการโจมตีต่อกัมพูชาอีกครั้ง อาจเกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม โดยอ้างว่า ฝ่ายไทยมีคำสั่งปิดโรงเรียน อพยพประชาชนในพื้นที่บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และเตรียมโจมตีกัมพูชานั้น
กองทัพบก ยืนยันว่า ไม่มีการสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่านยังเปิดตามปกติ ส่วนโรงเรียนบางแห่งในตำบลด่านฯ เพียงเลื่อนการเปิดเรียน On-site ออกไปจนกว่าจะเตรียมการสอนได้ตามจะปกติข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ กองทัพบกยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและที่ประชุม GBC อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ขณะที่บรรยากาศที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นไปอย่างเงียบเหงา พบร้านค้าเปิดไม่กี่ร้าน หลังจากก่อนหน้านี้ 2-3 วันพบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อพยพกลับมาพากันมาขายกับข้าวรถ จยย.พ่วงข้างริมทางกันมากขึ้น แต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 สิงหาคม กลับมีการลือสะพัดอีกว่าทหารกัมพูชาจะโจมตีทหารไทย ในคืนนั้น โดยเป็นวันที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตาเมือนธม ประชาชนในพื้นที่ชายแดนช่องจอมบางส่วนจึงพากันอพยพเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัย และอาศัยบ้านวัดและวัดต่างๆอยู่เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ ตั้งแต่คืนนั้น
ทำให้พบว่ามีร้านค้าเปิดขายไม่กี่ร้านส่วนใหญ่ยังคงปิดเช่นเดิม พบเพียงนายสุพรรณ ห้องขวาง พ่อค้าขายเสื้อผ้าในตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ได้นำเสื้อผ้าออกมาวางขายริมทาง หลังจากอพยพหยุดขายไปนาน แม้ยังกังวลในสถานการณ์แต่จำเป็นต้องเปิดร้านขายเพื่อหาเงินประทังชีวิตครอบครัว
นายสุพรรณ กล่าวว่า ชายแดนเงียบมาก ตนหยุดขายเสื้อผ้าเกือบ 20 วัน วันนี้ขายเป็นวันที่ 2 มาวางขายริมทาง ให้พอได้ค่ากับข้าวลูก ร้านปิดทั้งหมด มีบางร้าน จำเป็นต้องหารายได้ เพราะลูกต้องเข้าเรียน ถ้าใครผ่านมาก็แวะมาช่วยอุดหนุน อาจมีร้านเปิดไม่มาก ร้านอาหารสดก็มีเปิด เสื้อตนขายไม่แพง ตัวละ 100 บาท และตนจะเอาเสื้อที่มีลายธงชาติ เสื้อรักชาติมาขาย แวะมาอุดหนุนกันเยอะๆน่ะครับ
ด้านนายไพโรจน์ จารัตน์ เจ้าของร้านซ่อมมือถือ ยุทธโมบาย ตลาดช่องจอม กล่าวว่า ตนเปิดร้านได้ 2 วัน ลูกค้าเงียบ มีแต่มาเติมเงินเติมเน็ต วันก่อนมีร้านเปิดหลายร้านอยู่ หลังจากนั้นคืนก่อนมีข่าวลือมาว่าจะมีการยิงกันอีก ทำให้พ่อค้าแม่ค้า ปิดหนีอพยพไป ใครผ่านมาก็มาอุดหนุนที่ร้านได้ เราจำเป็นต้องหารายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว ถ้ามีเหตุการณ์อีกก็ต้องอพยพอีก อยากให้สงบเร็วๆไม่อยากให้อยู่แบบนี้ เราต้องทำมาหากิน ชาว้บานเดือดร้อนเยอะ