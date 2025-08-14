หน่วยกู้ระเบิด ทำลายจรวด BM-21 เขมร ที่บ้านกรวด บุรีรัมย์ คาดยังมีหลงเหลืออีกหลายลูก เตือนประชาชนพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้ง 191
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC และหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD พร้อมตำรวจทำลายลูกจรวด BM 21 ที่ฝั่งเขมรยิงมาใส่พลเรือนของไทยจำนวน 252 ลูกในนี้ไม่ระเบิด 9 ลูก อุปกรณ์เก็บกู้ไม่เพียงพอ ผู้การฯคาดยังคงหลงเหลืออยู่แต่ชาวบ้านยังหาไม่พบ แจ้งประชาชนหากพบที่ดินมีความผิดปกติให้แจ้งตำรวจผ่าน 191 ได้ทันที
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD)กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (EOD กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์)
ได้ทำการทำลายลูกจรวด BM 21 ที่ผู้นำกัมพูชา สั่งให้ทหารยิงเข้ามาฝั่งประเทศไทย เป้าหมายพลเรือน ระหว่างการปะทะกันตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ อ.บ้านกรวด มีลูกจรวดเข้ามาตกในพื้นที่จำนวน 252 ลูก ตกอยู่ในพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร ในจำนวนนี้ไม่ระเบิดจำนวน 9 ลูก
อย่างไรก็ตาม พบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ยังขาดแคลนและมีความต้องการ ชุดอุปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุต้องสงสัยระยะไกล (Hook and Line) เพื่อนำมาใช้ในการเก็บกู้ เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากกระสุนปืนใหญ่และจรวด BM21 ที่ตกลงมาในพื้นที่นั้น ได้ตกลงไปฝังลึกอยู่ในชั้นผิวดินมากกว่า 1-7 เมตร ทำให้ยากต่อการเก็บกู้นำมาทำลาย
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าลูกจรวดทั้งหมดเป็นของทหารกัมพูชา ที่ยิงเข้ามาฝั่งประเทศไทย และส่วนใหญ่จะเล็งเป้าหมายมายังพลเรือนของประเทศไทย ทำให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง และมีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าลูกจรวดจะไปตกตรงจุดไหนบ้างและคาดว่ายังคงค้างอยู่แน่นอน จึงฝากแจ้งเตือนประชาชนหากพบมีความผิดปกติบนที่ทำการเกษตรให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร่งด่วนผ่านศูนย์ 191 ได้ตลอด 24 ชม.