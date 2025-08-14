สาวกัมพูชา บ่นถูกผัวซ้อม ก่อนของีบ รู้อีกทีกลายเป็นศพ คาโต๊ะร้านข้าวแกง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุมีหญิงนั่งฟุบเสียชีวิตในร้านข้าวแกงแห่งหนึ่ง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัคมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายข้าวแกงและตามสั่ง ที่โต๊ะพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นางจันเท บัน อายุ 49 ปี สัญชาติกัมพูชา สภาพศพนั่งเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะ สวมเสื้อสีส้ม กางเกงสามส่วนสีเลือดหมู ใบหน้าด้านซ้ายฟุบกับโต๊ะ แขนทั้งสองข้างห้อยลง
จากการสอบถาม นางภาวนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เจ้าของร้านข้าวแกง กล่าวว่า ผู้ตายมักจะมาซื้อข้าวแกงที่ร้านประจำ แต่เมื่อเช้าตนเปิดร้านช้า เขาเลยเดินออกไปซื้อที่หน้าปากซอย แล้วเดินกลับมาที่ร้านตน แล้วมาแวะคุยกับตนว่า เขาเพิ่งถูกสามีเตะมา โดยสามีเขาชอบเตะเข้าที่หัวเป็นประจำ
หลังจากพูดคุยกันได้สักพัก ผู้ตายได้ขอนอนสักพักในร้าน ตนไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้นอนไป เพราะกำลังยุ่งกับการเตรียมร้าน จนช่วงสายลุงขับวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาซื้อข้าว ได้พูดว่าทำไมคนนี้นอนท่านี้ ถึงได้รู้ว่าเสียชีวิต จึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ด้าน นางนก อายุ 46 ปี พี่ของสามีผู้ตาย กล่าวว่า ผู้ตายเป็นน้องสะใภ้ ซึ่งอยู่กินกับน้องชายตนมาประมาณ 8 ปีแล้ว ทั้งสองคนทำงานก่อสร้าง โดยสามีทำที่พระราม 2 ส่วนเมียทำที่จรัญสนิทวงศ์ ซึ่งนิสัยของผู้ตายนั้นมักชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ ล่าสุดดื่มตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็ไม่รู้ว่าเขากินข้าวบ้างหรือไม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้ตายได้นั่งรถไปทำงานแต่ขอลงแล้วกลับเข้ามาที่แคมป์พักคนงาน ขนข้าวของออกไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย จนมีคนมาบอกว่ามานอนเสียชีวิตที่ร้านข้าวแกง
นายณัฐพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี สามีของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ภรรยากินเหล้าทุกวัน แต่จะกินอยู่ที่ห้องพ่อของตนในแคมป์คนงาน แต่ถ้าเป็นวันหยุดจะกินหนัก ไม่รู้ว่าเขากินข้าวบ้างหรือไม่ ส่วนเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ทะเลาะกันเรื่องที่ตนอยากให้เขาไปทำงาน โดยตนตบปากไป 4-5 ครั้ง เพราะเขาเมาแล้วมาด่าตน
แพทย์ได้ชันสูตรเบื้องต้นพบว่า ที่แก้มขวาและปากมีรอยเขียวช้ำ แต่ไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ต้องส่งศพไปผ่าชันสูตรอย่างละเอียดที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่มา ข่าวสด