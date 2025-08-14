สำนักพุทธฯลพบุรี ลุยตรวจวัดพระบาทน้ำพุ พบบางบัญชีเหลือเงินหลักพัน ถือครองที่ดินเพียง6ไร่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี พบบรรยากาศเงียบเหงา มีแต่กองทัพนักข่าวที่มารอสัมภาษณ์และทำข่าวความคืบหน้าของเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แต่ไร้วี่แวววันนี้มีเพียงผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ที่เดินทางเข้าพบไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเตรียมสรุปผลสอบข้อเท็จจริงของวัด เพื่อเตรียมสรุปผลสอบข้อเท็จจริงทั้งบัญชีรายรับ – รายจ่ายและบัญชีทรัพย์สินของวัดพระบาทน้ำพุ ที่จะกำหนดส่งผลสรุปพรุ่งนี้ วันนี้เบื้องต้นพบบัญชีหลักของวัด 8 บัญชีมีเงินหมุนเวียนรอบปีงบประมาณเพียงหลักล้านบาท บางบัญชีเหลือหลักพัน
นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รายรับรายจ่ายของวัด เบื้องต้นจากการสอบถาม นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัด นำข้อมูลทางบัญชีมาแสดงให้ดูพบว่า วัดมีทั้งหมด 8 บัญชี เป็นบัญชีหลัก ที่เข้าระบบสรรพากร ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนแต่ละบัญชีหลักล้านต้นๆ บางบัญชีมีเงินเหลือในบัญชีเพียงหลักพัน หลักหมื่นเท่านั้น
นายวีระ กล่าวว่า ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าตรวจสอบตามปีงบประมาณปกติ โดยทางวัดจะต้องสรุปบัญชีส่งสำนักพุทธเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เพียงแต่ปีนี้มีปัญหาเรื่องเงินบริจาค ซึ่งทางสำนักพุทธจังหวัดจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเร็วขึ้น ทางสำนักพุทธจังหวัดลพบุรีเตรียมสรุปข้อมูลส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายในวันพรุ่งนี้
“ส่วนบัญชีที่มีปัญหา เช่น บัญชีใจฟ้าประชานาถ โดยบุคคลอื่น กรอบอำนาจหน้าที่ของสำนักพุทธไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้ ข้อมูลตรงนี้ ต้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ส่วนเรื่องทรัพย์สินและการถือครองที่ดินของวัดเบื้องต้นให้นำเอกสารมาชี้แจงพบว่าที่ดินของวัดพระบาทน้ำพุมีเพียง 6 ไร่ ปัจจุบันให้เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี เช่าราย 20 ปี ตั้งสำนักงานซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ของวัดเหล่านี้ทางสำนักพุทธได้กำชับให้ทำบัญชีและรายงานมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวัดพระบาทน้ำพุภายในวันพรุ่งนี้เช่นกัน” นายวีระ กล่าว
ส่วนกรณีที่มีกระแสออกไปทางเว็บไซต์ว่า เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ไปซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งและโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงแรมและโรงเรียนดังกล่าวที่เป็นกระแส ยังไม่ได้ขายให้วัดพระบาทน้ำพุยังคงดำเนินการของเขาตามปกติเพียงแต่โรงเรียนแห่งนั้นหยุดดำเนินการเท่านั้น
ที่เป็นกระแสเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุกับโรงแรมนั้นก็เพราะว่าเมื่อคราวที่เกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับโรคโควิดทางวัดพระบาทน้ำพุได้ไปเช่าโรงแรมลพบุรีอินน์ ดำเนินการธุรกรรมและกิจกรรมให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้สูงอายุทำกิจกรรมเท่านั้น