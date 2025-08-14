วงการสงฆ์ฉาวอีก คลิปหลุดเจ้าคณะตำบลฉันบวบ เจ้าตัวปฏิเสธไม่จริง ด้าน พศ.ลงพื้นที่สอบ

ภูมิภาค

วงการสงฆ์ฉาวอีก คลิปหลุดเจ้าคณะตำบลฉันบวบ เจ้าตัวปฏิเสธไม่จริง อ้างถูกใส่ร้าย ด้านพศจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด้วย ขณะกำลังมีพฤติกรรมทางเพศกับชายรายหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั้น

วันนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย(พศจ.เชียงราย) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบปากคำ ซึ่งฆราวาสชายที่ปรากฏในคลิป ได้มีการสอบปากคำไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของสงฆ์และรวบรวมหลักฐาน ซึ่งจะมอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทำการสอบปากคำและจะแจ้งผลวันนี้ (14 สิงหาคม)

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ พร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ รวมถึงให้เจ้าอาวาสผู้ถูกกล่าวหาลาสิกขา เพื่อยุติข้อขัดแย้งและเรียกความศรัทธาจากสังคมกลับคืน

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งตอนที่ไปถึงวัด ทางเจ้าหน้าที่พศจ.เชียงราย ได้ทำการสอบถามข้อมูลจากเจ้าอาวาสเสร็จสิ้นและเดินทางกลับไปแล้ว แต่เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลที่ถูกพาดพิง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันอาตมาอายุ 72 ปี บวชมาได้ 30 กว่าพรรษา ที่ผ่านมาด้วยความที่เป็นคนพูดตรงและแรง ทำให้อาจมีชาวบ้านหลายคนไม่พอใจ ก็เลยมีคนแอบถ่ายช่วงที่พักผ่อนอยู่หน้ากุฏิและนำไปเผยแพร่ ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในข่าว ตอนเช้าก็มีเจ้าหน้าที่พศจ.เชียงรายมาสอบถามข้อมูลไปแล้ว และในตอนบ่ายทางคณะสงฆ์จะหารือที่วัดฝั่งหมิ่นในตัวเมืองเชียงราย

