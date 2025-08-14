โซเชียลโพสต์ อ้าง ม.5 มือตบครูสาว ได้เรียนต่อเพราะเป็นหลานชาดา ก่อนอีกรายโต้กลับยันไทยเศรษฐ์ไม่เกี่ยวข้อง
จากกรณีนักเรียนชายชั้น ม.5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายครูสาวหลังไม่พอใจผลคะแนนสอบ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมความรุนแรงดังกล่าวขึ้นจำนวนมาก ซ้ำนักเรียนชายรายนี้ยังมีสิทธิได้ศึกษาต่ออยู่ที่โรงเรียนเดิม จากมติผู้บริหารของโรงเรียนให้ความเห็นว่า อยากให้โอกาสทางการศึกษากับเด็ก และอยากให้โอกาสปรับปรุงตัวใหม่ จนทำให้มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยกันว่า นักเรียนชายรายนี้ เป็นคนในครอบครัวของใคร
ก่อนที่ล่าสุดได้พบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพเรื่องดังกล่าว พร้อมกับกล่าวอ้างว่า นักเรียนชายรายนี้ เป็นหลานของผู้มีอิทธิพลของจังหวัดอุทัยธานี อย่าง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.จ.อุทัยธานี โดยเนื้อหาระบุว่า ” ร่วมกันประณาม น.ร ชาย ม.5 โรงเรียนดังในอุทัยธานี ลูกนักการเมืองนามสกุลดัง หลานชายนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เจ้าพ่ออุทัยธานี เชื้อสายมุสลิมปากีสถาน ที่ต่อครูหญิง เพียงแค่ครูหญิงให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 18 จาก 20 คะแนนเต็ม คนพวกนี้พอไม่ได้ดั่งใจก็ใช้กำลัง ดีนะเป็นเด็กนักเรียนเท่านั้น ถ้าเป็นวันพ่อ วันลุง มีตำแหน่งทางการเมือง รับรองชักปืนยิงคู่กรณีไปแล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สตช.ดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด และร่วมกันปกป้อง คุ้มครองครูหญิง #อุทัยธานี ถูกหนุ่ม ม.5 ทำร้ายกลางห้องเรียน หลังไม่พอใจผลคะแนน ที่แม้ทำถูก แต่ไม่ได้เต็ม 20 ‼️“ครูต้องขอโทษผม” ครูถามย้อนกลับไปว่า
“ใครกันแน่ที่ต้องขอโทษ“ จากนั้นเขาก็ทำร้ายครู โดยต่อยเข้าที่ใบหน้าครู เตะ และ ตีเข่าใส่ครูหญิงจนน่วม‼️#Save Kru Ying”
ก่อนต่อมา ผู้ใข้เฟซบุ๊กรายนี้ได้โพสต์เรื่องราวซ้ำอีกครั้งว่า “ผู้บริหารของโรงเรียนให้ความเห็นว่า อยากให้โอกาสทางการศึกษากับเด็ก และอยากให้โอกาสปรับปรุงตัวใหม่”
ก่อนที่ล่าสุด มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคอีกรายที่ใช้ชื่อว่า “เกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร” ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “ผมขอประจาน” ผู้ที่ใช้เฟซอีกราย ได้โพสต์พาดพิงว่าเด็กชายที่ก่อเหตุต่อยอาจารย์ เป็นหลานท่านชาดาไทยเศรษฐ์ ผมอยากจะให้ เจ้าของ facebook แดง ทอนาโด หรือใครรู้จักบุคคลในเฟซทั้งสองคน ช่วยยืนยันด้วยว่าเป็นญาติฝ่ายใด คนตระกูลไทยเศรษฐ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้เลย เด็กชายคนนี้บ้านอยู่บ่อยายส้ม อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท เป็นคนบ้านเดียวกับผม ผมขอยืนยันตระกูลไทยเศรษฐ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กชายที่ก่อเหตุนี้ใดๆทั้งสิ้น…
อาจจะโดนฟ้องร้องก็ได้นะ ถ้ายังไม่ชี้แจงความเป็นจริง
#ทั้งคนโพสต์และคนแชร์ “