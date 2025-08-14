ประชุม RBC คลองใหญ่ ตราด 15-16 ส.ค. มุ่งถก 13 ข้อตกลงหยุดยิง-เก็บกู้ทุ่นระเบิด
วันที่ 14 สิงหาคม นาวาเอกภริศวร์ วงศ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) เปิดเผยว่า ในเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2568 จะมีการประชุม คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค :RBC (Regional Border Committee)ระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด(กปช.จต.)
นำโดยพลเรือโทอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กปช.จต.กับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 3 กัมพูชา ที่โรงแรมทะเลภู อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หลังจากได้มีการหารือกันมาก่อนหน้านี้
โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 จะเป็นการประชุมในระดับเลขานุการก่อน หลังจากนั้นในช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2568 จะประชุมในระดับผู้บัญชาการทั้งสองฝ่าย สาระสำคัญในการประชุม ประกอบด้วยเรื่องข้อตกลง 13 ข้อ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมกันที่มาเลเซีย และมี 2 ประเด็นสำคัญคือ เรื่องการเก็บกู้ระเบิด และการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์
ในส่วนประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจหรือการผ่อนปรนให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายหรือการท่องเที่ยวจะไม่มีการพูดคุย ทั้งนี้ในการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม จะไม่มีการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมด้วย นำเสนอข่าวได้แค่ในช่วงต้น
ขณะที่นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้อยากเห็นความขัดแย้งยุติโดยเร็ว เพราะภาคธุรกิจจะได้ก้าวเดินต่อไป และจะได้วางแผนว่าจะเดินไปอย่างไร อยากเห็นความมั่นคงเดินไปพร้อมกับเศรษฐกิจด้วย เพราะไม่เช่นนั้น เมืองชายแดนก็จะอยู่กันอย่างลำบาก
“ตอนนี้ภาคเอกชนในส่วนของหอการค้าไทยมีการประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ซึ่งทางหอการค้าตราดได้เสนอในเรื่องการเยียวยาในเรื่องภาษี การลดดอกเบี้ย หรือ การชะลอเงินกู้ ซึ่งทางแบงก์รัฐแม้จะได้ออกมาตรการมาแล้ว แต่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้บริการแบงค์เอกชนมากกว่า จึงน่าจะมีการผลักดันให้ช่วยสนับสนุนในส่วนนี้
นอกจากนี้ ในมาตราการอื่นๆควรจะช่วยด้วย เพราะทั้งภาคการค้า การท่องเที่ยว หรือภาคบริการได้รับผลกระทบมาก รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานด้วย และหากความขัดแย้งกระทบนานไปอีก จะส่งผลกระทบมากกว่านี้” ประธานหอการค้าตราดกล่าว
