อท.พีพี กระบี่ ปักธงแดงตามแหล่งท่องเที่ยว แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง 13-18 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ปักธงแดงบริเวณชายหาดทะเลแหวก และตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ เช่น อ่าวไร่เลย์ เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ห้ามเรือนำเที่ยวเข้าพื้นที่ นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักต่อเนื่อง
นายแสงสุรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการกิจกรรมทางทะเล ให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในช่วงวันที่ 12-18 สิงหาคม 2568 เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สำหรับสภาพคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และในบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุทยานฯ ขอให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำ ตรวจสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรือที่มีความยาวน้อยกว่า 9 เมตร ควรงดออกจากฝั่งสู่ทะเลเปิดในช่วงวันที่ 13-18 สิงหาคม 2568 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด