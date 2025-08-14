สมาคมผู้ผลิตข้าวโพดเพชรบูรณ์ จี้รบ.เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อร่วง กระทบเกษตรกรหนัก
วันที่ 14 สิงหาคม สมาคมผู้ผลิตข้าวโพดและพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกแถลงการณ์สะท้อนปัญหาสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์หลายแห่งไม่ได้รับราคารับซื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมิได้เปิดดำเนินการรับซื้อครบทุกหน่วย ทำให้เกษตรกรที่นำผลผลิตไปขายต้องนอนเพื่อรอการรับซื้อนานถึง 4-6 คืน จึงส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามความจำเป็น
นอกจากนี้ทางโรงงานที่เปิดดำเนินการรับซื้อ ยังมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อ ทำให้ผลผลิตตกค้าง เสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพ และสร้างความเสียหายต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างรุนแรง
ทางสมาคมฯพร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเพชรบูรณ์ จึงเรียกร้องรวม 3 ข้อได้แก่
1.ให้ภาครัฐเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการกำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรม และการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิต
2.โรงงานอาหารสัตว์เปิดดำเนินการรับซื้อให้ครบทุกแห่ง และยกเลิกข้อจำกัดปริมาณการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตได้อย่างทั่วถึง
3.จัดให้มีมาตรการรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น และสร้างเสถียรภาพในระยะยาว
นอกจากนี้แถลงการณ์ดังกล่าว ทางสมาคมฯ ยังย้ำด้วยว่า ปัญหานี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อคุ้มครองสิทธิและความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอย่างแท้จริง