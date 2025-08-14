อุกอาจ! คนร้ายสวมชุดไรเดอร์ ควงปืนบุกชิงทอง136 บาท กลางห้างดังย่านบางบ่อ

อุกอาจ! คนร้ายสวมชุดไรเดอร์ ควงปืนบุกชิงทอง 163 บาท กลางห้างดังย่านบางบ่อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สมุทรปราการ ช่วงบ่ายที่ผ่านมา เกิดเหตุอุกอาจภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านบางบ่อ คนร้ายรูปร่างสูงใหญ่ สวมชุดไรเดอร์ ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ สะพายกระเป๋าข้าง บุกเข้าไปในร้านทองพร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงาน กวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักรวมราว 163 บาท ก่อนวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น NMAX ที่จอดรออยู่ด้านหน้า แล้วขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน ขณะคนร้ายเดินตรงเข้าร้านทองและสั่งให้พนักงานหยิบทองให้ พร้อมข่มขู่ไม่ให้ขัดขืน โดยทองที่ได้ไปเป็นสร้อยข้อมือ ทองคำน้ำหนักเส้นละ 2 บาท 3 บาท และ 5 บาท จำนวนหลายเส้น รวมน้ำหนัก 163 บาท
นายฉัตรชัย พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง ให้ข้อมูลว่า เห็นคนร้ายเดินเข้ามาจึงพยายามบอกให้ถอดหมวกกันน็อก แต่คนร้ายไม่สนใจ ก่อนจะบุกเข้าร้านทองและก่อเหตุ
ขณะที่พนักงานชายร้านทองเล่าว่า ผู้ก่อเหตุปีนเข้ามาแล้วพูดว่า “หยิบทองมา” ตนจึงสั่งให้น้องพนักงานผู้หญิงหมอบลงเพื่อความปลอดภัย แล้วถอยออกห่าง เพราะเห็นว่าคนร้ายมีอาวุธปืน ซึ่งตนไม่เคยเห็นหน้าหรือคุ้นรูปพรรณสันฐานของคนร้ายมาก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจ สภ.บางบ่อ พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
