ฝนกระหน่ำตรัง กระบะตู้ทึบเสียหลักพุ่งชนซาเล้งพ่วงข้างสาวยาคูลท์ ดับสลด 3 สาหัส 1
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ร.ต.อ.อาคม จันทร์เลื่อน ร้อยเวร สภ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับแจ้งเหตุ รถกระบะตู้ทึบ เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบนถนนเลี่ยงเมืองตรัง ช่วงหมู่ 2 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขณะที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบยี่ห้อโตโยต้าสีดำ ป้ายทะเบียน ผธ 618 สงขลา ภายในมีผู้ชาย 3 ราย เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ส่วนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กญ 873 ตรัง ทราบชื่อคนขับคือ นางพัชรียา (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี พนักงานขายยาคูลท์ในพื้นที่ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเช่นกันอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 3 ราย โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างภักดีตรัง จุดอำเภอห้วยยอด และมูลนิธิกุศลสถานตรัง ต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลือตัดถ่างซากรถเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลห้วยยอด เบื้องต้นผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นชาย 1 ราย อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต
จากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางพัชรียา กำลังขับรถพ่วงข้างขายยาคูลท์มาตามเส้นทางปกติ จังหวะนั้นมีฝนตกหนัก รถกระบะตู้ทึบที่แล่นมาด้วยความเร็วเกิดเสียหลัก พุ่งชนรถพ่วงข้างอย่างแรง ก่อนแฉลบไปชนต้นไม้บริเวณร่องเกาะกลางถนน โดยรถกระบะชนกับต้นไม้อย่างจัง ด้านหน้ารถพังยับเยินทั้งฝั่งซ้ายและขวา ตู้ทึบท้ายกระบะกระเด็นหลุดออกจากตัวรถ ขณะที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็เสียหายทั้งคันเช่นกัน โดยมีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนและในคูข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและประสานญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร