นายกเล็กลำปาง สั่งชะลอ-แก้ด่วน หลังผู้รับเหมาปรับปรุงท่อประปา ขวางทางระบายน้ำ ทำปชช.เดือดร้อน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง สั่งชะลอ-แก้ด่วน หลังผู้รับเหมาปรับปรุงท่อประปา ขวางทางระบายน้ำ ทำปชช.เดือดร้อน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่ผู้รับจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคลำปาง ได้ทำการเจาะริมถนนเพื่อซ่อมแซมวางท่อประปา โดยผู้รับจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค ที่กำลังเร่งงาน ริมถนนฉัตรไชย หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, มัธยมวิทยา, อรุโณทัย เนื่องจากกระทบต่อเส้นทางสัญจรบริเวณนี้อย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจึงทำให้การจราจรติดขัดยาวในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งขณะนี้ จากการเร่งงาน บางจุดมีการถมดินและเทปูนทับที่ขุดแล้ว
ล่าสุด นายปุณณสิน มณีนันทน์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง หรือ นายกพี่คม ได้สั่งชะลอการก่อสร้างทันทีหลังพบปัญหา มีการวางท่อประปาขวางทางระบายน้ำของท่อใต้ดิน เมื่อตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ ได้วางแนวท่อประปากีดขวางท่อระบายน้ำ กรณีนี้แก้ปัญหา ทางเทศบาลได้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานเบื้องต้น ร่วมกันหารือและมีคำสั่งให้ ชะลอการก่อสร้าง พร้อมให้แก้ไขแบบการติดตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบระบายน้ำของเมือง
ด้าน นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และนายนิพนธ์ ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบางจุดต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้าง และหลังจากเสร็จโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางจะต้องคืนสภาพถนนและทางเท้าให้กลับมาเป็นดังเดิม
ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว จนกว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จะดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่มีการดำเนินการ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในเขตตัวเมืองแล้ว ยังกระทบต่อเด็กนักเรียนที่ต้องมาเดินอยู่บนถนน เพื่อมาขึ้นรถ โดยไม่มีการแบ่งช่องกั้นเส้นทางเดิน จึงถือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนที่มีทั้งเด็กเล็กเดินข้ามผ่านมา บริเวณริมถนน
สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการสัญญาของการประปาส่วนภูมิภาคลำปาง เริ่มต้นโครงการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน โดยบริเวณการวางท่อในจุดที่มีปัญหานั้น พบว่าพึ่งมาเริ่มดำเนินการเจาะถนนเมื่อ 6 วันก่อน คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
