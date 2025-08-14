ทีมสุดซอย ลุยตรวจโรงงานถูกอายัด จับกระบะลอบขนย้ายของกลางหนี
เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ช่วงเวลา 20.00 น. วันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา นายวิเชียร ท้องด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางเยาวเรศ เหล่าชินภัทร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายณชรพงศ์ บุญทา วิศวกรชำนาญการ นายปรัชญา วารสิทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบโรงงาน หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขนสิ่งของหรือวัตถุอื่น ๆ ออกจากโรงงานดังกล่าว ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศยึดอายัด สิ่งของ เครื่องจักร และสิ่งอื่นๆ ไว้เพื่อตรวจสอบ พบว่ามีการขนย้ายวัสดุ สิ่งของ ใส่รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผน 6X4 สุราษฎร์ธานี รถยนต์กระบะ พร้อมตู้ทึบบรรทุกสินค้า หมายเลขทะเบียน บห 68X7 รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บว 8X8 ฉะเชิงเทรา ได้บรรทุกเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ ชิ้นส่วนใบพัดระบายอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องทำความเย็น เศษโลหะ เช่น เศษชิ้นส่วนอะลูมิเนียม
ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 35(3) พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 และมาตรา 54 (3) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้กระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน ได้สืบสวนและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป
ด้าน น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“รับแจ้งจาก คุณมนตรี อุดมพงษ์ แห่งข่าว 3มิติ พบแก๊งค์รถกระบะลักของกลาง กลางดึกในบริษัท หัวไท่เชิงเหอ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ที่ถูกปิดและอยู่ระหว่างดำเนินคดี โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ด้วยความร่วมมือจากตำรวจสอบสวนกลาง (บก.ปทส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และทีมข่าว 3 มิติ วางแผนและกำลังดักรวบยกแก๊งค์ ทั้งรถ คนขับและของกลาง เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (13 ส.ค.) ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมได้ 3 ราย คือ 1.นายเยง ซาน ทุน สัญชาติเมียนมา 2.นายอาโย๊ะ หมื่อแล สัญชาติไทย และ 3.นายลี จิน ชุน สัญชาติจีน ดำเนินคดีข้อหา ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.โรงงาน 2.รวมกันครอบครองวัตถุอันตรายโดยมิได้รับอนุญาต 3.ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 4.ร่วมกันทำลายและลักขโมยของกลาง เจ้าหน้าที่ยึดรถ ของกลางและควบคุมตัวทั้ง 3 ราย เข้าห้องขังทันที
และ วันนี้ (14 ส.ค.) ส่งชุดสุดซอยเข้าตรวจสอบ บริษัท เค โอ เค รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิสส์ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งเป็นที่หมายปลายทางที่แก๊งค์รถกระบะขโมยของกลางจะไปส่ง เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พรบ.โรงงาน เข้าตรวจค้นบริษัท พร้อมยึดของกลางต้องสงสัยที่ถูกลักขโมยมา และเซิร์ฟเวอร์พร้อมกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบ เพื่อประกอบสำนวนในการดำเนินคดีรับซื้อของโจรและร่วมกันลักลอบเคลื่อนย้ายทำลายของกลาง
ทีมสุดซอย กระทรวงอุตสาหกรรมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ DSI นำไปประกอบสำนวนการดำเนินคดีและตรวจสอบเส้นเงิน หากพบเส้นเงินเชื่อมโยงถึงใครจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด”