นายอำเภอเกาะกูด แจงปมหมู่บ้านกัมพูชา ชี้เป็นแรงงานถูกกม. แต่สร้างที่พักชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต จ่อรื้อถอน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่ามีชาวกัมพูชา 20 ครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะกูด ล่าสุดอำเภอเกาะกูดได้ทำรายงานข้อเท็จจริงชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะกูด ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.เกาะกูด และตรวจพบเพิงพักจำนวน 13 หลัง ในที่ดินของชาวไทย 3 ราย ได้แก่:ที่ดินของ นางชูศรี พบเพิงพัก 5 หลัง,ที่ดินของ นายบุญมี พบเพิงพัก 5 หลัง และที่ดินของ นายบังเอิญ พบเพิงพัก 3 หลัง
จากการสอบสวนพบว่า 12 หลังเป็นของแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในโรงแรมและรีสอร์ตบนเกาะกูดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำครอบครัวเข้าพักอาศัยด้วย จึงมาเช่าที่ดินเพื่อปลูกเพิงพักอาศัยชั่วคราว
ทั้งนี้ อบต.เกาะกูดได้ออกคำสั่งทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ให้ระงับการก่อสร้างและห้ามใช้อาคารดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นายอำเภอเกาะกูด กล่าวว่า ในส่วนประเด็นเรื่องการสร้างถนนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แรงงานกลุ่มนี้ ฝ่ายปกครองชี้แจงว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรังเดิมที่มีอยู่แล้ว ความยาวประมาณ 700 เมตร ซึ่งประชาชนใช้น้อยลงหลังมีเส้นทางใหม่ที่ตรงกว่า ต่อมา อบจ.ตราด ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต แต่การก่อสร้างถูกเจ้าหน้าที่ทหารระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาตจากกองทัพเรือให้ถูกต้อง และยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสร้างถนนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่แรงงานชาวกัมพูชาตามที่เป็นข่าว
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ยังคงมีแรงงานกัมพูชาอาศัยอยู่ 19 คน (รวมเด็ก 8 คน) ซึ่งได้ขอผ่อนผันและจะย้ายออกจากพื้นที่ภายในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 นี้ หลังจากนั้น อบต.เกาะกูดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรื้อถอนเพิงพักดังกล่าวต่อไป
