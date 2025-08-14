สุวัจน์ คิกออฟจัดทัพคนรุ่นใหม่สร้างทีมนักเตะมืออาชีพ สู้ศึกฟุตบอลไทยลีก
ที่ MCC HALL ชั้น 3 THE MALL KORAT อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เป็นประธานเปิดตัวสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (NAKHONRATCHASIMA MAZDA FC) ในฤดูกาล2025-26 ภายใต้คอนเซป “SWATCAT REBORN เริ่ม ลุย ใหม่” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โวลท์ เอนเนอร์จี แวร์ จำกัด นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานสโมสรฯ พร้อมคณะผู้บริหารสโมสรฯ ร่วมกับแฟนคลับสวาทแคทที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก
นายสุวัจน์ กล่าวว่า SWATCAT REBORN คือ การเกิดใหม่อีกครั้ง เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โค้ช ได้ “โค้ชหระ” อิสสระ ศรีทะโร คุมทัพ มีผู้เล่นใหม่ ที่สวาทแคทจะสร้างลูกหลานของชาวอีสานโดยเฉพาะนักเตะเลือดโคราชให้เป็นนักเตะมืออาชีพ ภายใต้ คำว่า สวาทแคทโฉมใหม่ของคนรุ่นใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับ SWATCAT REBORN
ด้านการสนับสนุน นายสุวัจน์ยอมรับว่า ทีมในไทยลีกเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้สนับสนุนน้อยลง แต่ขอบคุณมาสด้าแห่งประเทศไทยที่อยู่เคียงข้างสโมสรมากว่า 10 ปี รวมถึงภาคเอกชนจากกรุงเทพฯ และโคราชที่ช่วยกันสนับสนุน และกำลังใจจากแฟนบอล คือ พลังสำคัญสู่ความสำเร็จ
สุดท้ายนี้นายสุวัจน์ กล่าวอวยพรให้ทีมสวาทแคทในปีนี้ประสบความสำเร็จในไทยลีก ความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนชาวประเทศและสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชายโคราชตลอดทั้งปี
ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เอาใจแฟนบอลสวาทแคทแบบจัดเต็ม อาทิเช่น มินิคอนเสิร์ตจาก แหลม สมพล จากวง 25 HOURS พร้อมยังจัดกิจกรรมแจกบัตรเข้าชม, เสื้อแข่งขันจากโวลท์(VOLT),ของที่ระลึกสโมสร และ รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนสโมสรอีกมากมาย
นายอิสสระ ศรีทะโร หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า เป้าหมายของทีมสวาทแคทในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผสมผสานของนักเตะไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์จากทั้งในลีกไทยและลีกต่างประเทศและนักเตะดาวรุ่งจากภาคอีสานโดยเฉพาะจากนครราชสีมา ที่ขึ้นมาจากทีมอคาเดมี่ของสวาทแคท และนักเตะได้ฝึกซ้อมร่วมกันมานานกว่า 2 เดือน มาถึงวันนี้ตนมั่นใจว่าสวาทแคทยุคใหม่จะอยู่ในลำดับ 1-9 ของตารางแน่นอน และตนได้วางแผนพัฒนาทีมให้ขึ้นไปอยู่ในลำดับ1-5 ในฤดูกาลต่อไป นายอิสสระฯกล่าวอีกว่าแมตซ์แรกสวาทแคทจะเปิดบ้านสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯรับการมาเยือนของชลบุรี เอฟซีในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ขอเชิญแฟนบอลเข้าไปชมให้เต็มสนามและส่งเสียงเชียร์เพื่อสร้างพลังให้นักเตะเก็บ 3 เเต้มแรกในบ้านให้ได้