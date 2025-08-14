บิ๊กแจ๊สฉลองนีโม่แชมป์ประเทศไทย สานฝันสู้โอลิมปิก หนุนคนปทุมฯต้องมีชื่อเสียงระดับโลก

บิ๊กแจ๊สฉลองนีโม่แชมป์ประเทศไทย สานฝันสู้โอลิมปิก หนุนคนปทุมต้องมีชื่อเสียงระดับโลก
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่มารีน่า แจ๊ส คอนโด ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนพพร ขาวขำ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง จัดงานเลี้ยงฉลองให้กำลังใจ นายจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ (นีโม่) หมายเลข 177 นักแข่งโมโตครอสชาวปทุมธานี ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย คะแนนสะสมรุ่น 450cc Premier MX-1 (อายุ 23-50 ปี) และรุ่น 250cc MX-2 Pro ในการแข่งขันรายการ “FMSCT THAILAND MOTOCROSS 2025” รุ่น Premier MX-1 ที่ยกระดับเทียบเท่าการแข่งขันนานาชาติ ที่สนาม 10 ศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และสามารถความแชมป์ได้ทั้ง 2 รุ่น เป็นคนปทุมธานีคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จ ซึ่งภายในงานมี แฟนคลับและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมแสดงความยินดีและมีการนำอาหาร ตั้งบูธมาเลี้ยงผู้ร่วมงานกันเอง
โดยนายจิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ หรือนีโม่ สามารถคว้าแขมป์จากการแข่งขันในรายการดังกล่าว เป็น แชมป์ประวัติศาสตร์ Premier MX-1 คนที่ 46 ของประเทศไทย นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดปทุมธานี และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจในกีฬาดังกล่าว โดย นายจิรัฎฐ์ สังกัดทีม Honda Racing Thailand Idemitsu Wannalak Motorsport ฮอนด้า ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025 รุ่น Premier MX-1 ที่ยกระดับเทียบเท่าการแข่งขันนานาชาติ และมีนักกีฬาต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันมากมาย จากผลงานนักแข่งที่ได้รับการจับตามองอย่าง นายจิรัฎฐ์ หมายเลข 177 บิด Honda CRF450R ด้วยการเก็บคะแนนสะสมขาดลอยคว้าแชมป์ นายจิรัฎฐ์รับมือกับความกดดันในการลุ้นแชมป์สมัยแรก บริหารการแข่งขันใน 20 นาที เริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างเยือกเย็นก่อนไล่แซงคู่แข่งขยับอันดับขึ้นมา คว้าอันดับ 1 ได้สำเร็จ คว้าแชมป์ประเทศไทยโดยคว้ำแชมป์ประเทศไทยใน รุ่น Premier MX-1 และ ยังคว้าแชมป์ ในรุ่น MX-2 Pro อีกด้วย
พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า ที่เราคุยกันว่าสโลแกนใช้ได้แต่ปรากฏมา สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศชาติในวันนี้ สถานการณ์มันเหมือน สถานการณ์สงคราม เพราะฉะนั้น ผมก็ยืนยันว่าวันนี้เราขึ้น สโลแกนที่ว่ารักที่สุดคือ ในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดิน แล้ววันนี้เราทําเสื้อในนาม ครอบครัวคนรักปทุมครับผมประกาศชัดเจนครอบครัวคนรักปทุมเราอยู่กับเราจะยืนหยัดอยู่กับในหลวง และ หวงที่สุดคือแผ่นดินส่วนในเรื่องของ น้องนีโม่ เราหากระเบียบสามารถทำได้เรา ทาง อบจ.พร้อมผลักดันให้น้องไปสู้ระดับโลก ด้วยการแข่งขัน โอลิมปิกโมโตครอส ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ที่ USA เราพร้อมเป็นสปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนน้องให้ก้าวไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกต่อไป
ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ กล่าวว่า ภูมิใจในตัวน้องนีโม่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ ที่สามารถคว้าได้ทั้ง 2 รุ่น และที่สำคัญ ในรุ่น 450 cc Premier MX-1 น้องนีโม่ ซึ่งมีอายุเพียง 19 ปี ต้องแบกอายุ ไปแข่งกับรุ่นพี่ ที่มี อายุ 23-50 ปี ซึ่งผมเชื่อว่า แชมป์ทั้งสองแชมป์นี้ จะไม่ใช่แชมป์ เพียงอย่างเดียว ของนีโม่ ซึ่งในอนาคต น้องนีโม่ จะสามารถคว้าแชมป์ ได้อีกหลาย แชมป์ อย่างแน่นอน
นายจิรัฎฐ์ กล่าวว่า ในการแข่งขันสนามสุดท้าย ที่จังหวัดชลบุรีนั้น ที่สนามดังกล่าวไม่มีความคุ้นชิน และเสียเปรียบ นักแข่งจากต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่บ้านของเขาจะมีสนามในลักษณะแบบนี้ อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่ประเทศไทยแทบจะไม่มีสนามลักษณะแบบนี้เลย แต่ทราบว่าท่านนายกอบจ.ปทุมธานี จะมาเชียร์ เพื่อศักดิ์ศรีของชาวปทุมจึงทำได้เพียงจะต้องชนะเท่านั้น เพื่อความภาคภูมิใจ ของคนปทุมธานี สุดท้าย อยากฝากขอบคุณ ทุกคน ที่ให้กำลังใจ และทีมงานทุกคนที่สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา