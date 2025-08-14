ลุยจับเรือขนน้ำมันเถื่อน กลางทะเลสงขลา ยึดของกลางกว่า 20,000 ลิตร
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา พล.ร.ท. นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ภาค 2 เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมาย บริเวณห่างจากชายฝั่ง อ.ระโนด จ.สงขลา ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิต จ.สงขลา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 และกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ
พล.ร.ท.นเรศกล่าวว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่ามีเรือดัดแปลงลักลอบบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมาย จึงได้มีการขอสนับสนุนกำลังทางเรือและอากาศยานจากทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้เรือ ต.995 พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกลาดตระเวน เมื่อเวลา 20.00 น. ตรวจพบเรือ “กระแสร์สิน ดอนสัก” ซึ่งเป็นเรือดัน–ลากจูง ที่ถูกดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมัน ภายในเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลประมาณ 20,000 ลิตร และมีลูกเรือ 4 คน จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาและเรือของกลางกลับเข้าฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวน และแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองและขนส่งน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลาดำเนินคดี พร้อมรายงานให้นายอำเภอเมืองสงขลาและอัยการจังหวัดสงขลาทราบตามขั้นตอน ขณะที่น้ำมันและเรือของกลางทั้งหมด จะเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในสำนวนคดี