กระบะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน จยย.ทางตรงเบรกไม่ทัน พุ่งชนเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.อุทัย ทองสาหร่าย รองผกก.สอบสวนสภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิต บริเวณถนนเลียบคลองสาม ทางเข้าซอยคลองสาม1/2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายวชิรวิทย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ชาวบ้าน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ สีแดง ล้มคว่ำอยู่ 1 คัน และพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ถูกชนที่ข้างหน้าด้านซ้ายได้รับความเสียหาย มีนางพนิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 69 ปี คนขับ ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามนางพนิดา กล่าวว่า ตนมาจากรังสิต-นครนายก และกำลังจะเข้าเข้าหมู่บ้านแต่รถจักรยานยนต์มจากทางไหนตนเองมองไม่เห็น และก็ชนกันเข้าอย่างจับทำให้คนรถจักรยานยนต์กระเด็นไปเสียชีวิต
ด้านพ.ต.ท.อุทัย ทองสาหร่าย รองผกก.สอบสวนสภ.คลองหลวง หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และได้นำตัวนางพนิดาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.คลองหลวง
