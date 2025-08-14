ณพลเดช ยันคลิปพระฉันบวบ จี้กระบวนการสงฆ์เด็ดขาด หากไม่ผิด ผู้โพสต์ต้องรับโทษด้วย

ณพลเดช ชี้ คลิปพระฉันบวบ จี้กระบวนการสงฆ์เด็ดขาด หากไม่ผิด ผู้โพสต์ต้องรับโทษด้วย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ดร.ณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีคลิปฉาวเจ้าอาวาสวัดดังใน จ.เชียงราย ที่มีภาพความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายหนุ่มแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ สร้างความเสื่อมเสียศรัทธาอย่างรุนแรง โดยเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในวัด ทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและให้เจ้าอาวาสลาสิกขาเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดร.ณพลเดช กล่าวว่า จากการประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการดำเนินการดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน: โดยมี พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกับพระครูประจักษณ์วรวัฒน์ ผู้ถูกกล่าวหา
2. ส่งคลิปพิสูจน์อัตลักษณ์: เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตน คณะกรรมการจึงมีมติให้นำคลิปวิดีโอเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและตำรวจไซเบอร์ภายใน 7 วัน
3. สั่งให้ออกนอกพื้นที่: ระหว่างรอผลการพิสูจน์ ได้มีคำสั่งให้พระครูประจักษณ์วรวัฒน์ออกจากพื้นที่วัดไปก่อนภายใน 7 วัน เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเหยิงกับกระบวนการ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายินยอมปฏิบัติตาม
ตนได้ชื่นชมว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย หากผิดจริงก็ควรให้สึก โดยในทางพระธรรมวินัย การพิจารณาโทษต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง โดยคณะสงฆ์ร่วมพิจารณา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระศาสนา ส่วนในทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 27 หากกระบวนการพิจารณาพบว่าพระสงฆ์ผิด เจ้าคณะผู้พิจารณาสามารถวินิจฉัยให้สึกได้ภายใน 3 วันได้ และมาตรา 29 ให้อำนาจตำรวจในการดำเนินการให้ “สละสมณเพศ”(ถอดจีวร) หากมีการกระทำผิดอาญา แต่การ “สึก” (พ้นจากความเป็นพระ) อย่างสมบูรณ์ยังคงเป็นอำนาจของสงฆ์ตามพระธรรมวินัยเท่านั้น
ดร.ณพลเดช กล่าวอีกว่า หากผลการพิสูจน์สรุปว่าพระสงฆ์รูปดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ ให้ผู้เสียหายหรือประชาชน ตามกรอบกฎหมายให้อำนาจ สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่โพสต์คลิปและข้อความเท็จได้ตามกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้
ป.อาญา มาตรา 137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ป.อาญา มาตรา 326 ความผิดฐานหมิ่นประมาท โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14: นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ป.พ.พ. มาตรา 420: ความผิดฐานละเมิด สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งได้
