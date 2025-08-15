บุกตรวจ 7 วัด พิจิตร พบพระฉี่ม่วง 2 รูป-เด็กวัด 1 ราย จับสึกทันที พร้อมส่งบำบัด
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับตำรวจ ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ภายในวัด จำนวน 7 แห่ง พบผลปฏิบัติ ดังนี้
- วัดป่าเรไรย์ พระ 7 รูป ไม่พบสารเสพติด
- วัดจันทรังสี พระ 9 รูป ไม่พบสารเสพติด
- วัดทรงธรรม พระ 7 รูป และเด็กวัด 3 ราย ไม่พบสารเสพติด 4. วัดคามวสี พระ 3 รูป ไม่พบสารเสพติด
- วัดหนองชัยศรี พระ 5 รูป ไม่พบสารเสพติด
- วัดศรีรัตนวราราม พระ 9 รูป พบสารเสพติด 2 ราย (พระลูกวัด)
- วัดมงคลทับคล้อ พระ 25 รูป และเด็กวัด 2 ราย พบสารเสพติดในเด็กวัด 1 ราย
ทั้งนี้ สำหรับผลการตรวจหาสารยาเสพติด ในพระภิกษุทั้งหมด 49 รูป พบสารเสพติด 2 รูป และเด็กวัดอีก 1 ราย ทางฝ่ายความมั่นคงฯ จึงนำตัวพระสึกทันที 2 รูป และสอบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดเพื่อสาวให้ถึงผู้ค้ารายย่อย-รายใหญ่ และนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัด ณ โรงพยาบาลทับคล้อต่อไป
