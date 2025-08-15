ด่วน! เจอตัวแล้ว พลทหาร หลบหนีจากแนวหน้า ใช้ปืนยิงชาวบ้าน ผู้ว่าฯสุรินทร์ พาพ่อเจรจามอบตัว

เจอตัวแล้ว พลทหาร หลบหนีจากค่าย ใช้ปืนยิงชาวบ้าน ผู้ว่าฯสุรินทร์ พาพ่อเจรจามอบตัว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม จากกรณี พลทหารรัฐภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ก่อเหตุยิงปืน 12 นัด บริเวณถนนข้างวัดบ้านเขื่อนแก้ว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นเหตุให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
หลังก่อเหตุ พลทหารรัฐภูมิได้หลบหนีออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง โด กองทัพบกขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที
ล่าสุด นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า “ขณะนี้เจอตัวทหารที่ใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านแล้ว หลบอยู่ในบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ กำลังนำพ่อมาเจรจาให้มอบตัว”
