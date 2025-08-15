จนท. แจงปม ธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ทิ้งยาหมดอายุเกลื่อน เหตุของบริจาคมาก แต่มีคนคัดแยกแค่ 2 

จนท.วัดพระบาทน้ำพุ แจงโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 พื้นที่ 2 พันไร่ ภายในมีทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล วิสาหกิจฝึกอาชีพผู้ป่วย สถานที่เลี้ยงโคไถ่ชีวิตและสุนัขจรจัด พร้อมแจงปมทิ้งยาหมดอายุจำนวนมาก
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่ จ.ลพบุรี ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสถานที่ตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 หนึ่งในโครงการของวัดพระบาทน้ำพุ เนื้อที่ประมาณ 2 พันไร่ ซึ่งที่ดินจำนวนนี้ใช้ชื่ออดีตไวยาวัจกรผู้เสียชีวิต เป็นชื่อผู้ถือครองแทนวัด ทำให้สิทธิที่จะเป็นของวัดมีข้อสงสัย เนื่องจากชื่อกรรมสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในนามของวัดโดยตรง และตกไปอยู่กับทายาทของอดีตไวยาวัจกรในปัจจุบัน
ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการได้พาดูพื้นที่ต่างๆ ทั้งตัวอาคารที่สร้างเป็นโรงพยาบาลประมาณ 400 เตียง สถานที่เก็บสิ่งของที่รับบริจาคมา สถานที่คัดแยกเวชภัณฑ์ต่างๆ สถานที่ซ่อมประกอบเตียง เก้าอี้ สถานที่เลี้ยงดูโคที่ไปไถ่ชีวิตมา สุนัขจรจัดและที่มีผู้นำมาให้นับร้อยตัว พื้นที่พักผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อีกนับร้อยคน จากที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานต่างๆ มาขอรับสิ่งของต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับเปิดเผยว่า พื้นที่ที่ดูแลประมาณ 2 พันไร่ที่หลักๆ จะเป็นอาคารสำนักงานมูลนิธิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 โรงพยาบาล วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ป่วย คนพิการ คนชรา ซึ่งตนจะดูแลทั้งโครงการและการฝึกอาชีพผู้ป่วย ส่วนที่มีข่าวการทิ้งสิ่งของบริจาคนั้น การเสนอข่าวอาจคลาดเคลื่อนเพราะการบริจาคจะมีของจำนวนมาก แต่คนที่ทำหน้าที่คัดแยกจะมีเพียง 2 คนและเป็นผู้ป่วย โดยนโยบายของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คือของที่ได้รับบริจาคมาทุกชิ้นที่ยังใช้การได้อยู่แม้จะหมดอายุท่านจะไม่ให้ทิ้ง รวมทั้งยาเวชภัณฑ์ที่เห็นตั้งกองเยอะๆ อยู่นั้น จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลเข้ามาประเมินว่ายาชนิดไหนยังใช้ได้ เราก็จะเก็บไว้ แต่บางตัวที่หมดอายุให้ทำลายเราก็จะทำลาย ส่วนยาบางอย่างที่หมดอายุเพราะบางอย่างที่เขาบริจาคมาก็ใกล้หมดอายุเราก็ใช้ไม่ทัน ทางเจ้าหน้าที่คัดแยก ก็มีจำกัดแม้จะแจกให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนมาช่วยคัดแยก ก็ไม่ทัน พอคัดแยกเสร็จก็ใช้ได้ไม่นาน
ทั้งนี้ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 จะมีผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่พักอยู่ 100 กว่าชีวิต โดยการก่อสร้างโรงพยาบาล ในส่วนของอาคารสำหรับพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ เสร็จแล้ว รอการตกแต่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการที่ยังไม่ชัดเจน ถ้าสมบูรณ์แบบจะสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ 400 เตียง ทั้งนี้นอกจากการดูแลคนแล้วที่นี่ยังมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นโค กระบือ ที่หลวงพ่อไปไถ่ชีวิตมาและสุนัขจรจัดที่ทุกตัวมีการทำประวัติและทำหมันแล้ว อย่างอื่นจะเป็นการเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงแพะ แกะ
จากที่มีข่าวในเชิงลบต่อโครงการนี้ ก็อยากฝากว่าการนำเสนอข่าวอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ประกาศข่าวหรือทีมงานอาจได้รับข้อมูลไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเราอยากให้มาเห็นความเป็นจริงรอบด้าน ซึ่งจะตอบคำถามที่คลาดเคลื่อนได้ ความตั้งใจของหลวงพ่อแรกเริ่มคือให้โอกาสผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อแข็งแรงดูแลตัวเองได้ จะส่งต่อมาที่ธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 โดยที่บางส่วนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติในชุมชนในสังคมทั่วไป