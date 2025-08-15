ไร้แฟนคลับให้กำลังใจ ย้ายลุงพล จากเรือนจำมุกดาหาร ไปเรือนจำนครพนม คุมเข้มผู้ต้องขังโทษสูง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม หลังจากศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทำให้นายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล” ต้องถูกคุมขังต่อในเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
รถควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปรับตัวลุงพล เพื่อนำส่งไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนครพนม การย้ายตัวครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจการควบคุมของเรือนจำ
เนื่องจากเรือนจำจังหวัดนครพนมมีอำนาจและศักยภาพในการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับโทษในอัตราสูงกว่า พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมกว่าเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะมีการเคลื่อนย้ายตัวลุงพลออกจากเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ไม่มีญาติหรือแฟนคลับมาให้กำลังใจเหมือนในครั้งก่อน ต่างจากวันที่มีคำพิพากษามีกลุ่มผู้ติดตามมารอที่เรือนจำเป็นจำนวนมาก