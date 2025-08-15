ครูสะอื้นแจง หลังทัวร์ลง โพสต์คลิปพระตกใจเสียงระเบิด ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พ้อคนอื่นก็ทำแต่คนไม่ว่า
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวเน็ตต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ การนำเสนอคลิปเรียลของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสต์เล่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างการปะทะว่าเป็นอย่างไร มีคนตำหนิว่าไม่เหมาะสมและคล้ายกับเอาศาสนามาเปรียบเทียบเป็นจำนวนมาก
เป็นคลิปของพระ 2 รูปมาบิณฑบาต และมีหญิงสองคนมาใส่บาตร จากนั้นมีเสียงระเบิดขึ้นมาทำให้พระทั้งสองรูปวิ่งกระเจิงไป แล้วหนึ่งในพระทั้งสองวิ่งไปชนต้นกล้วยแล้วล้มลง ความยาวของคลิป 9 วินาที
ผู้สื่อข่าวพบตัว นายทิชากร (สงวนนามสกุล) ครู LGBTQ อายุ 43 ปี พนักงานราชการครู ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เจ้าของคลิป Reels ซึ่งได้ลบคลิปไปแล้ว
นายทิชากรเล่าว่า คลิปดังกล่าวได้โพสต์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ในช่วงเย็น ไม่ได้คิดอะไร เหมือนคนอื่นๆ ที่เอาคลิปพระมาลงเป็นจำนวนมาก หลังโพสต์ออกไปกระแสกลับตีกลับมาในด้านลบ จึงลบ ส่วนใหญ่มีคนมาตำหนิหลายมุม หลายด้าน จึงลบคลิปออกทันที
นายทิชากรเล่าด้วยว่า คลิปทั้งหมดที่ทำไปไม่ใช่พระจริง เป็นคนธรรมดา แต่เอาแอพพ์มาแต่งเป็นพระ ส่วนเสียงก็ดึงเอามาจากโซเชียล ไม่คิดว่ากระแสจะออกมาแบบนี้ จึงฝากขอโทษชาวเน็ตที่ตนทำลงไปเพราะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
นายทิชากรถึงกับเอาคลิปของคนอื่นที่ลงในโซเชียลมาเปรียบเทียบ เป็นคลิปพระเหมือนกันแต่น่าเกลียดกว่าตนมาก แต่ไม่มีใครตำหนิ แต่ก็ยอมรับในส่วนของตนที่ทำลงไปแล้วมีกระแสตีกลับหลังจากนี้จะกลั่นกรองมากกว่านี้