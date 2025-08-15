ยายวัย 77 ตัดใจทิ้งนา 20 ไร่ให้เช่า แล้ว ‘ซื้อข้าวสารกิน’ แทน สู้ไม่ไหว ราคารับซื้อต่ำกว่าทุน

ยายวัย 77 ปี ตัดใจทิ้งที่นาให้เช่าเลี้ยงควายหาเงินซื้อข้าวสารกินแทนทำนา หลังราคารับซื้อข้าวถูกกว่าต้นทุน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยสอบถามถึงเสียงสะท้อนกับชาวนา ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หลังจากที่ราคารับซื้อข้าวเปลือกลดลงต่ำสุดเหลือไม่ถึงตันละ 5,000 บาท จากที่สมาคมโรงสีข้าวประกาศราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% อยู่ที่ 6,100-7,300 บาทต่อตัน และความชื้น 25% อยู่ที่ 4,900-6,100 บาทต่อตัน
จากการสอบถาม นางประสาร อายุ 77 ปี หนึ่งในเกษตรกรชาวนาที่ปกติแล้วจะทำนาปลูกข้าวทุกปี แต่ปีนี้ต้องตัดสินใจหยุดทำนา และปล่อยผืนนาที่มีอยู่ประมาณ 20 กว่าไร่ ให้เช่าเลี้ยงควายแทน เพราะสู้ราคาต้นทุนการทำนาไม่ไหว บวกกับราคารับซื้อข้าวเปลือกตอนนี้ที่ต่ำลงอย่างมาก เรียกได้ว่าแทบจะเทียบเท่ากับต้นทุนทำนา จึงตัดใจไม่สู้ทำนาต่อ และนำเงินค่าเช่านาไปซื้อข้าวสารกินแทน
โดยบอกว่า ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ชีวิตชาวนาต้องมาซื้อข้าวสารกิน อยากให้รัฐบาลช่วยมาดูแลชาวนา เพราะตอนนี้เดือดร้อนกันมาก อยากให้ราคารับซื้อข้าวปรับขึ้นมามากกว่านี้ อย่างนี้หากอยู่ที่ 9,000-10,000 บาท ก็จะพอช่วยให้ชาวนาลืมตาอ้าปากกันได้ พอได้เหลือเงินใช้จ่ายหนี้สิน นางประสาร กล่าว
