ผู้ว่าฯตาก เข้มส่งออกสินค้า ให้แจ้งศุลกากร-ทหาร-ปกครอง ทุกครั้ง หลังถูกเมียนมาสกัด ทำรถบรรทุกตกค้างชายแดนอื้อ

ผู้ว่าฯตาก เข้มส่งออกสินค้า ต้องแจ้งศุลกากร-ทหาร-ปกครอง ทุกครั้ง หลังเจอเมียนมาสกัด ทำรถบรรทุกตกค้างชายแดนอื้อ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ว่า รถยนต์บรรทุกสินค้ายังคงติดบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด โดยไม่สามารถนำสินค้าไปส่งฝั่งเมียนมาได้ เพราะโกดังเก็บสินค้าใน จ.เมียวดีเต็มไปด้วยสินค้าไม่สามารถส่งออกไปยังพื้นที่ชั้นในของเมียนมาได้ จากการเข้มงวดสินค้าไทยของทางการเมียนมา และมีจุดสกัดสินค้าไม่ให้สินค้าไทยเข้าไปพื้นที่ชั้นใน จากการอ้างว่า ผู้ประกอบการชาวเมียนมาต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าเข้า และออกในประเทศเมียนมา ล่าสุด มีสินค้าที่ไปถึงด่านพรมแดนแล้วไม่สามารถส่งไปฝั่งเมียนมาได้รับความเสียหาย เช่น อาหารทะเลเป็นต้น ส่วนคนขับรถยนต์บรรทุกได้รับความเดือดร้อน ต้องนอนในรถยนต์เฝ้าสินค้าตามจุดต่างๆ
ล่าสุด จากมาตรการดังกล่าว ทำให้สินค้าไทยเกิดภาวะขาดแคลนในเมืองย่างกุ้ง ทำให้บริษัท ร้านค้าหลายแห่งที่จำหน่ายสินค้าไทยไม่มีสินค้าจำหน่าย จึงปิดร้ายค้าหลายแห่งในเมืองย่างกุ้ง
ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ได้ออกคำสั่งจังหวัดตากลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึงกรณีผู้ประกอบการ มีความประสงค์ที่จะนำเข้า-ส่งออก สินค้าตามช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 86 วรรคสอง ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ณ ด่านศุลกากรแม่สอดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือกองกำลังกำลังนเรศวร มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าตามช่องทางอื่นนอกจากช่องทางอนุมัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ