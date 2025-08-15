บุกทลายบาร์ชื่อดังภูเก็ต ค้ากามสาว อายุต่ำ 18 ปี

ปคม.นำกำลังบุกทลายบาร์ชื่อดังย่านราไวย์ ภูเก็ต ค้ากามสาว-สาวประเภทสอง อายุต่ำกว่า 18 ปี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนของวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นางนิรชา อายุ 50 ปี, นายพรชัย อายุ 21 ปี และ นายสมใจ อายุ 21 ปี พร้อมของกลางเงินสด 5,000 บาท และใบเสร็จค่า bar fine นก 500 บาท และ ค่าbar fine เอิร์น 500 บาท ได้ที่ร้านแห่งหนึ่งในหมู่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เกิดเหตุลักลอบนำเด็กสาวอายุไม่เกิน 18 ปี มาค้าประเวณี จึงให้สายลับทำการล่อซื้อบริการ นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และ นางสาวบี (นามสมสมติ) อายุ 17 ปี โดยคิดค่าตัวคนละ 2,500 บาท และต้องจ่ายเป็นค่า bar fine ให้กับร้านคนละ 500 บาท
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินแล้ว จึงได้แสดงตัวจับกุมนางนิรชา เจ้าของร้าน, นายพรชัย ลูกชายนางนิรชา และนายสมใจ แฟนของนายพรชัย ทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในร้าน พร้อมช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสองรายและนายซี (นามสมมติ) สาวประเภทสอง อายุ 17 ปี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การรับสารภาพว่ารู้เห็นการตกลงเสนอขายบริการทางเพศของเด็กสาวในร้าน โดยยอมรับว่าค่า bar fine จำนวน 500 บาทที่ร้านได้รับ คือ เงินค่าบริการของเด็กที่ออกไปให้บริการทางเพศกับลูกค้าข้างนอก และจะคืนให้เด็ก 100 บาท เมื่อทางร้านได้รับเงินค่า bar fine แล้วและในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แก่ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป