นายกอบต. ปัดไม่ได้อนุญาตให้สร้างรีสอร์ตรุกป่า แค่ออกบ้านเลขที่ให้ แต่จอนนี่มือปราบ ดัดแปลงเอง

นายกอบต. ปฏิเสธ ไม่ได้อนุญาตให้จอนนี่มือปราบ สร้างรีสอร์ตรุกพื้นที่ป่า แค่เซ็นออกบ้านเลขที่ให้ เพราะมีการปลอมแปลงเอกสารที่ดิน ทำให้เข้าใจว่าที่ดินที่ขอบ้านเลขที่ เป็นที่ดินที่ถูกกม. ยัน จอนนี่ มือปราบ ดัดแปลงต่อเติมบ้านเป็นรีสอร์ตเอง
จากกรณีพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยตำรวจ ป.ป.ป., เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. นำกำลังลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี พร้อมหมายจับศาลอาญาคดีทุจริต จับกุม 1.นายมิตรชัย อายุ 54 ปี ผู้ใหญ่บ้านห้วยไฮ 2.นายศุภชัย อดีต ผอ.กองช่าง อบต.คำเขื่อนแก้ว อายุ 50 ปี และ 3.นายสมาน อุ่นวงศ์ นายกอบต.คำเขื่อนแก้ว อายุ 71 ปี 4.ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่มือปราบ” และ 5. น.ส.จิราพร ภรรยาจอนนี่มือปราบ ทั้งหมดถูกจับกุมตัวที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสมาน อุ่นวงศ์ นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวน ได้แจ้งหมายจับและรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับ จากนั้นก็จับกุมและขอประกันตัว พร้อมสอบปากคำเบื้องต้นได้แจ้งว่าได้ทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ต ของจอนนี่ มือปราบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ไม่ได้อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ต แต่อย่างใด คงมีเพียงแต่เมื่อปี 2565 จอนนี่มือปราบ ได้ยื่นขอบ้านเลขที่ในนาม น.ส.จิราพร ภรรยาตัวเอง กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นบ้านขนาด 5 คูณ 8 เมตร เท่านั้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านรับรองมา
ตนเห็นเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เสนอมาก็เซ็นอนุญาต จากนั้นส่งเรื่องเสนอต่ออำเภอสิรินธร ให้ออกบ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธรให้กับน.ส.จิราพร ภรรยาของ จอนนี่ มือปราบ ส่วนที่ไปต่อเติมดัดแปลงเป็นรีสอร์ตนั้น เป็นการดำเนินการเอง
ทั้งนี้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ในนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ที่กันไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้กว่า 20% โดยพื้นที่โดยรอบมีแต่บ้านพักอาศัยของชาวบ้าน ซึ่งก็มีการขอออกบ้านเลขที่เช่นกัน แต่ไม่มีการก่อสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ตแต่อย่างใด คงมีแต่รีสอร์ต ของจอนนี่ มือปราบ ที่เดียวเท่านั้น
นายสมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความผิดของตนนั้น น่าจะผิดในพ.ร.บ.การควบคุมการก่อสร้าง ปี 2522 เป็นหลัก และประเด็นหลักคือมีการปลอมแปลงเอกสารว่าที่ดินที่ขอออกบ้านเลขที่ เป็นที่ดินที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย มีผู้ใหญ่บ้านรับรองมาเป็นเบื้องต้นแล้ว จึงได้ลงนามรับรองในการขอออกบ้านเลขที่ตามเอกสารดังกล่าว จึงถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร ร่วมกันรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งละเว้น ไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้นหรือรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าเที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
