โจรหิวลักโครงไก่ 40 กก. พร้อมแป้งทอดกรอบ เจ้าของร้านพ้อ หาเงินยากยังมาซ้ำเติม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับ นางสาวน้ำทิพย์ อายุ 34 ปี เจ้าของร้านไก่ทอดถนนวิทยะธำรงค์ เขตเทศบาลเมืองยโสธร เล่าว่า ตนเปิดร้านขายโครงไก่ทอดในราคาโครงละ 25 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 วัน ที่ถูกคนร้ายขโมยครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 00.57 น. คนร้ายได้เข้ามาในร้านแล้วเดินมาเปิดถังแช่เย็นขโมย โครงไก่ 40 กิโลกรัม พร้อมด้วยแป้งทอดกรอบ รวมทั้งหมดมูลค่าประมาณ 1,400 บาท
จากนั้นต่อมาวันที่ 2 ส.ค.68 เวลา 01.11 น. กล้องจับภาพชาย 2 ราย ขับรถจักรยานยนต์พร้อมกับมีรถเข็นลากมาด้วย จากนั้นชายที่นั่งซ้อนท้ายสวมเสื้อแขนยาว กางเกงยีนส์ และผ้าปิดบังใบหน้า เดินสำรวจภายในร้าน ก่อนจะงัดแงะนำสิ่งทรัพย์สินของทางร้านได้แก่ กาละมังผสมแป้ง ,น้ำปลา,เกลือ,น้ำจิ้มสุกี้ แล้วก็ขับรถหลบหนีออกไป
เบื้องต้นตนได้ไปแจ้งความไว้แล้วทั้ง2 เหตุการณ์ ซึ่งตนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวคนร้ายมาให้ได้ เพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุกับพ่อค้าแม่ค้ารายใดในพื้นที่ เพราะว่าจะหาเงินได้ในยุคนี้ก็ลำบากมาแล้ว พวกหัวขโมยก็มีแขนขาหัดทำมาหากินเองเสียบ้างจะะได้ไม้เป็นภาระของสังคม
